Бойца СВО вернули в домой в Екатеринбург после известия о смерти жены

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Бойца спецоперации с позывным «Граф» вернули домой в Екатеринбург с передовой после известия о смерти жены. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, супруга военного умерла. Теперь мужчина должен решить жилищный вопрос и воспитывать сына.
Ранее стало известно, что Егор Якубенко, снайпер из Тюмени и участник специальной военной операции, погиб в результате удара вражеского беспилотника. Перед смертью он отдал своему другу письмо, которое тот передал родителям погибшего бойца.
сети фонда «Защитники Отечества». Солдат пишет, что он сделал свой выбор — быть воином, и ни о чём не жалеет. Если мама и папа сейчас читают эти строки, значит он сейчас уже не с ними, а с Богом, смотрит на них сверху и радуется.
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«В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой», — рассказал военный.
Ранее стало известно, что Егор Якубенко, снайпер из Тюмени и участник специальной военной операции, погиб в результате удара вражеского беспилотника. Перед смертью он отдал своему другу письмо, которое тот передал родителям погибшего бойца.
сети фонда «Защитники Отечества». Солдат пишет, что он сделал свой выбор — быть воином, и ни о чём не жалеет. Если мама и папа сейчас читают эти строки, значит он сейчас уже не с ними, а с Богом, смотрит на них сверху и радуется.
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Элина Позднякова