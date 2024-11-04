Путин поговорил с детьми солдат, погибших на СВО

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин пообщался с юными активистами, чьи отцы участвовали в спецоперации и погибли при выполнении боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из них был одиннадцатилетний Кирилл из Омска, чей отец погиб в зоне СВО в мае 2022 года и был посмертно награжден орденом Мужества. Его семья при содействии комитета семей воинов Отечества помогает другим людям, которые попали в подобную ситуацию, а также принимают участие в сборе и поставках гуманитарной помощи российским бойцам.
Шестнадцатилетняя активистка Сабина сообщила, что ее папа сражался за Донецк и Россию с 2014 года и погиб. Девочка также занимается гуманитарной помощью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Шестнадцатилетняя активистка Сабина сообщила, что ее папа сражался за Донецк и Россию с 2014 года и погиб. Девочка также занимается гуманитарной помощью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова