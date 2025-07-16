Бойца СВО втянули в скандал с ГИБДД под Воронежем из-за ребенка и экс-жены

16 июля 2025, 18:03

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В центре скандала с ГИБДД оказался боец СВО в Воронежской области из-за ребенка и экс-супруги. Как пишет Telegram-канал Baza, российские общественники и военкоры представили одну версию произошедшего.