Бойца СВО втянули в скандал с ГИБДД под Воронежем из-за ребенка и экс-жены
В центре скандала с ГИБДД оказался боец СВО в Воронежской области из-за ребенка и экс-супруги. Как пишет Telegram-канал Baza, российские общественники и военкоры представили одну версию произошедшего.
По их информации, 13 июля боец был в командировке под Воронежем и попросил женщину разрешить ему увидеть сына. Она дала добро, но ее теперешний муж, сотрудник ГИБДД, вмешался в ситуацию. Инспектор остановил машину военного, когда тот был с ребенком. Правоохранителю показалось, что водитель нетрезв. Мальчика передали матери, а бойца СВО отправили на медосвидетельствование. По результатам анализов, в крови военнослужащего из Курской области не было алкоголя. В МВД инициировали проверку.
Позже экс-супруга участника СВО показала, что 13 июля с ней разговаривал по телефону бывший свекор и хотел увидеть внука. Пенсионер его забрал, мать думала, что он же и вернет ребенка, но его повез домой отец. Инспектор получил от приятеля сигнал о подозрительно петлявшей из стороны в сторону «Ниве» на подъезде к Лосево. Сотрудник ГИБДД догнал и остановил авто. Когда дверь водителя открылась, он увидел бывшего своей супруги. Начальству правоохранитель заявил, что у бойца были признаки опьянения, а мальчик не был пристегнут. Инспектор сейчас проходит проверку на детекторе лжи.
Читайте также: