Бойца ВС РФ, записавшего предсмертное обращение в Курской области, спасли

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Боец ВС РФ с позывным «Ягуар» записал прощальное видео для сослуживцев, однако его успела спасти группа эвакуации. Об этом сообщает Telegram-канал «Пионер запаса».
Согласно сообщению, «Ягуар» в составе своего подразделения отражал попытку наступления ВСУ в районе Большого Солдатского в Курской области. Он был ранен и думал, что спасти его не успеют, тогда боец записал прощальное видеообращение.
Он успел отправить видео товарищу, и связь оборвалась.
Сутки спустя выяснилось, что эвакуация все же успела вывезти «Ягуара» с поля боя живым. Сейчас он находится в госпитале. Военный в стабильном состоянии.
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«Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаём», — сказал «Ягуар».
Он успел отправить видео товарищу, и связь оборвалась.
Сутки спустя выяснилось, что эвакуация все же успела вывезти «Ягуара» с поля боя живым. Сейчас он находится в госпитале. Военный в стабильном состоянии.
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Элина Позднякова