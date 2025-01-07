Стало известно, кого ВСУ отправили штурмовать позиции ВС России под Курском

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Более половины личного состава из 225-го штурмового батальона украинской армии в Курской области — заключенные. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.
Среди боевиков ВСУ, которые принимают участие в атаке на российский регион, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления. Иные подробности в силовых структурах не привели.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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