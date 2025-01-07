Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, кого ВСУ отправили штурмовать позиции ВС России под Курском

Стало известно, кого ВСУ отправили штурмовать позиции ВС России под Курском

ТАСС: ВСУ на штурм в Курскую область отправили заключенных
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Более половины личного состава из 225-го штурмового батальона украинской армии в Курской области — заключенные. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.


Среди боевиков ВСУ, которые принимают участие в атаке на российский регион, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления. Иные подробности в силовых структурах не привели.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

ВС России освободили Даченское в ДНР

В Париже заявили о дезертирстве среди обученных во Франции солдат ВСУ

Огромное количество солдат ВСУ сдалось в плен в Курской области после провала штурма
#регион
#режим
#всу
#минобороны
#солдат
В Париже заявили о дезертирстве среди обученных во Франции солдат ВСУ
AFP: МО Франции подтвердило дезертирство десятков военных ВСУ среди обученных
07 января 2025, 08:03

Фото: iStock/zabelin

В министерстве обороны Франции подтвердили информацию о дезертирстве десятков проходивших обучение на французской территории солдат ВСУ. Об этом сообщает AFP.
По словам представителя французского Генерального штаба, из рядов украинской бригады перед ее отправкой на передовую дезертировали несколько десятков солдат. Уточняется, что они находились в казармах и имели право их покидать.

Французский военный добавил, что у властей Франции нет никаких прав на преследование и арест украинских дезертиров. А командование ВСУ обладает в отношении них лишь дисциплинарными полномочиями.

Читайте также:

Планы ВСУ захватить село Большое Солдатское в Курской области сорвались

Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам

В США назвали «симптом низкого морального духа» боевиков ВСУ
#арест
#село
#право
#всу
#солдат
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Планы ВСУ захватить село Большое Солдатское в Курской области сорвались
ТАСС: ВСУ планировали взять контроль над селом Большое Солдатское в Курской области
07 января 2025, 06:39

Фото: istockphoto/IherPhoto

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало оккупировать село Большое Солдатское в Курской области, однако попытка оказалась неудачной. Как сообщили в российских силовых структурах, штурмовая группа ВСУ была остановлена благодаря мощным ударам бойцов группировки «Север».
«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — заявил собеседник ТАСС.
Уточняется, что эти сведения подтверждены допросами пленных.

Планы украинских сил включали в себя захват стратегически важного села, однако артиллерийские и авиационные удары сорвали их наступление. Попытка оказалась безуспешной, а действия российских подразделений предотвратили продвижение противника.

Ранее сообщалось, что огромное количество солдат ВСУ сдалось в плен в Курской области после провала контратаки.

Читайте также:

Выяснилось, что Европа закупила рекордные объемы российского СПГ

Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США

«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях
#село
#всу
#сво
#новости
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Огромное количество солдат ВСУ сдалось в плен в Курской области после провала штурма
ТАСС: солдаты ВСУ массово сдаются в плен в Курской области
07 января 2025, 04:59

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские силовые структуры сообщили о большом количестве украинских военных, сдавшихся в плен после неудачных попыток контратак в Курской области.
«Пленных взяли большое количество», — сказал собеседник ТАСС в российских силовых структурах.
Согласно данным Министерства обороны России, основные события развернулись 5 и 6 января, когда ВСУ предприняли несколько попыток штурма в направлении хутора Бердин и Большого Солдатского.

Попытка украинской контратаки 5 января была остановлена ударами артиллерии и авиации группировки войск «Север».

На следующий день ВСУ предприняли новую попытку прорыва, которая также была пресечена. Основные силы противника уничтожены на подступах к Бердину.

Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая четыре танка, две боевые машины пехоты и 16 бронированных машин. Всего за сутки потери ВСУ составили до 485 человек, из которых четверо сдались в плен. Эти данные были предоставлены Министерством обороны России.

Читайте также:

Турецкий канал выгнал депутата Украины из эфира из-за футболки с Путиным

Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования

SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали
#машины
#всу
#сво
#плен
#солдаты
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турецкий канал выгнал ​депутата Украины из эфира ​из-за футболки с Путиным
Депутата Рады Гончаренко* сняли с эфира TRT World за футболку с Путиным
07 января 2025, 01:59

Фото: iStock/ Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что ему запретили выступать в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина.
По словам депутата, руководство канала неоднократно просило его сменить одежду, но он отказался и не вышел в эфир.

«Результат? Включение (в эфир) отменили», — возмутился Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Гончаренко* ранее неоднократно попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. В мае 2023 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к 10 годам колонии за оправдание терроризма, возбуждение ненависти и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе. Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации.

Читайте также:

Хуситы атаковали ракетами авианосец США в момент подготовки к удару по Йемену

Путин вновь встретил Рождество в одном из российских храмов

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
#мвд
#розыск
#рф
#украина
#турция
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Еще жизнеспособны»: офицер США раскрыл смысл контратаки ВСУ в Курской области
Дэвис: контратакуя в Курской области, ВСУ хотят шумихи в СМИ
06 января 2025, 22:55

Фото: istockphoto/undefined undefined

Контратакуя на курском направлении, боевики ВСУ хотят шумихи в СМИ, считает американский отставной офицер Дэниел Дэвис. Своим мнением он поделился на собственном YouTube-канале.
«Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны», — прокомментировал аналитик.
Бывший военный резюмировал, маловероятно, что данный шаг со стороны ВСУ приведет к хоть какому-то существенному продвижению.

Накануне, 5 января, ВСУ предприняли провальную попытку контрнаступления в Курской области с использованием двух танков, а также 12 боевых бронированных машин и прочей техники.

Читайте также:

Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам

«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине

«Все они погибнут»: действия Зеленского вызвали ярость на Западе
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#курская область
#новости
#сми
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Основатель «Азова»* высказался за перемирие с РФ на любых условиях
Основатель «Азова»* Билецкий** поддержал перемирие с РФ на любых условиях
06 января 2025, 22:23

Фото: istockphoto/IherPhoto

Киеву было бы неплохо заключить перемирие с Россией, поскольку в этом нет ничего страшного, пишет «Лента.ру», цитируя основателя запрещенного в России «Азова»* Андрея Билецкого**, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Если будет перемирие, ничего катастрофического ровным счетом не произойдет, если мы не впадем в анархию», — цитируют журналисты командира штурмовиков ВСУ.
Он считает, что перемирие необходимо, если оно поможет в модернизации Украины. Боевик резюмировал, если конфликт завершится, то сохранится риск конфликтов внутри республики.

Перед этим стало известно, кто готов выступить посредником в переговорах России и Украины по урегулированию кризиса.

Читайте также:

В США назвали «симптом низкого морального духа» боевиков ВСУ

Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам

«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине

*Запрещенная в России террористическая организация

**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция готова выступить посредником в переговорах по Украине
В МИД Турции готовы принять переговоры по конфликту на Украине
06 января 2025, 21:32

Фото: istockphoto/naumoid

Турецкая сторона готова принять переговоры по украинскому конфликту, заявили в МИД Турции. Об этом пишет РИА Новости.
«Турция всегда готова играть роль посредника в усилиях по достижению мира и вновь принять у себя возможные переговоры в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Однако, помимо этого, Турция не представила сторонам никакого конкретного плана», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве страны.
В турецком МИДе также отметили необходимость открытия пространства для дипломатического диалога, ведь конфликт продолжается уже четвертый год. Кроме того, дипломаты упомянули переговоры в Анталье и Стамбуле.

Читайте также:

В США назвали «симптом низкого морального духа» боевиков ВСУ

Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам

«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам
#мир
#россия
#украина
#турция
#война
#сво
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США назвали «симптом низкого морального духа» боевиков ВСУ
Берлетик: контратака под Курском подтвердила низкий моральный дух боевиков ВСУ
06 января 2025, 21:30

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Контратака со стороны ВСУ на курском направлении — «симптом низкого морального духа», заявил в соцсетях экс-морпех США Брайан Берлетик.
«Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована», — сказано в публикации.
В минувшее воскресенье, 5 января, в МО РФ доложили о попытке ВСУ остановить наступление ВС РФ в Курской области. Противник использовал два танка, 12 боевых бронированных машин и прочую технику.

Перед этим «Радио 1» опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64 под Курском.

Читайте также:

Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам

«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине

«Все они погибнут»: действия Зеленского вызвали ярость на Западе
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники провального контрнаступления ВСУ под Курском обратились к согражданам
Алаудинов: боевики провальной контратаки ВСУ призвали стрелять в работников ТЦК
06 января 2025, 21:14

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики провального контрнаступления ВСУ на курском направлении обратились к соотечественникам, призвав «стрелять в ТЦКашников». Видеокадры опубликовал у себя в Telegram-канале командующий спецназом «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Стреляйте в ТЦКашников», — посоветовали пленные боевики ВСУ.

«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — гласит подпись Алаудинова к видео.
Перед этим Алаудинов рассказывал о том, как боевики ВСУ хотят повлиять на процесс возможных переговоров. Офицер подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты все чаще высказывают предположения о возможном завершении конфликта в 2025 году.

В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда РФ выполнит все необходимые задачи и достигнет своих целей.

Читайте также:

«К порядку»: Захарова призвала мир к реакции на удары Киева по ядерным объектам

«Скоро исчезнет»: пленный боевик ВСУ о конфликте на Украине

«Все они погибнут»: действия Зеленского вызвали ярость на Западе
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#курская область
#конфликт
#всу
#новости
#апти алаудинов
Следите за нашими новостями
в удобном формате