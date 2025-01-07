«Один за всех и все за одного»: гранатометчик СВО из Татарстана о своей службе

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Боец СВО Андрей, чей позывной «Немец», рассказал о своей службе в зоне боевых действий журналистам «Татар-Информ». В настоящее время солдат в отпуске. Его дивизия стала для него второй семьей с негласным законом: «Один за всех и все за одного».
Несмотря на тяжелые военные будни, солдат не жалуется, поскольку его выбор — осознанный. «Немец» прошел курсы военного слаживания и отправился в бой. По счету сражение было вторым, где Андрей и был впервые ранен. Тогда боец вернулся в строй из госпиталя уже через пару дней. Однако второе ранение не заставило себя ждать.
Он пояснил, что самое тяжелое в его службе — потеря боевых товарищей, особенно, когда их гибель происходит прямо на глазах. Так погиб друг Андрея, чей позывной «Маэстро».
Несмотря на все тяготы, сил военному придают его мечты. Мужчина хочет создать семью, родить и воспитать детей.
Перед этим «Радио 1» публиковало историю пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко, которого обманули его же командиры. Читайте в нашем материале.
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«Мне «прилетело» в руку. Моему другу с позывным «Блесна» попало в ногу. Я оттащил товарища в безопасное место. Помогая друг другу, нам удалось выбраться из той заварушки, дождаться эвакуационную бригаду и остаться в живых. В третий раз меня ранило в апреле 2024 года, провалившись ночью в яму от снаряда при возвращении с боевой задачи, так называемой «откатке», я сломал ногу», — рассказал «Немец».
Он пояснил, что самое тяжелое в его службе — потеря боевых товарищей, особенно, когда их гибель происходит прямо на глазах. Так погиб друг Андрея, чей позывной «Маэстро».
«Только он забежал в блиндаж, как вслед залетел дрон», — добавил «Немец».
Несмотря на все тяготы, сил военному придают его мечты. Мужчина хочет создать семью, родить и воспитать детей.
«Победить и вернуться к мирной жизни», — заключил солдат.
Перед этим «Радио 1» публиковало историю пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко, которого обманули его же командиры. Читайте в нашем материале.
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Никита Кротов