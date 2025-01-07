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«Один за всех и все за одного»: гранатометчик СВО из Татарстана о своей службе

Татар-Информ: боец СВО «Немец» рассказал о своей службе и мечтах
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Боец СВО Андрей, чей позывной «Немец», рассказал о своей службе в зоне боевых действий журналистам «Татар-Информ». В настоящее время солдат в отпуске. Его дивизия стала для него второй семьей с негласным законом: «Один за всех и все за одного».
Несмотря на тяжелые военные будни, солдат не жалуется, поскольку его выбор — осознанный. «Немец» прошел курсы военного слаживания и отправился в бой. По счету сражение было вторым, где Андрей и был впервые ранен. Тогда боец вернулся в строй из госпиталя уже через пару дней. Однако второе ранение не заставило себя ждать.

«Мне «прилетело» в руку. Моему другу с позывным «Блесна» попало в ногу. Я оттащил товарища в безопасное место. Помогая друг другу, нам удалось выбраться из той заварушки, дождаться эвакуационную бригаду и остаться в живых. В третий раз меня ранило в апреле 2024 года, провалившись ночью в яму от снаряда при возвращении с боевой задачи, так называемой «откатке», я сломал ногу», — рассказал «Немец».



Он пояснил, что самое тяжелое в его службе — потеря боевых товарищей, особенно, когда их гибель происходит прямо на глазах. Так погиб друг Андрея, чей позывной «Маэстро».

«Только он забежал в блиндаж, как вслед залетел дрон», — добавил «Немец».

Несмотря на все тяготы, сил военному придают его мечты. Мужчина хочет создать семью, родить и воспитать детей.

«Победить и вернуться к мирной жизни», — заключил солдат.

Перед этим «Радио 1» публиковало историю пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко, которого обманули его же командиры. Читайте в нашем материале.

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#новости
Пленный боевик ВСУ рассказал про обман со стороны своего командования
Пленного боевика ВСУ Поцелуйко обманули, отправив на невыполнимое задание
07 января 2025, 13:42

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко обманули его командиры, послав на заведомо невыполнимое задание. Показания украинского военнослужащего предоставили в Минобороны России.
По словам Поцелуйко, он проходил службу с весны 2022 года. Тогда его отправили водителем в медицинское подразделение. Мужчина убирался, рубил дрова, косил траву и привозил продукты в больницу.

«Два года я служил и меня ни разу не отправили на подготовку... Ротный сказал, чтобы собирался — «за тобой заедут», — пояснил Поцелуйко.
Он добавил, что командиры пообещали группе пожилых солдат, что те будут охранять безопасное место, но в итоге военнослужащие попали под обстрел.

Когда украинские боевики запросили эвакуацию, им отказали, пояснив, что заберут только раненых и пришлют еще двух человек, заключил пленник.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.

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#сво
#всу
#конфликт
#новости
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Политолог ответил, поддержит ли Украину новый премьер-министр Канады
Дудаков: новый премьер-министр Канады может сократить поддержку Украины
07 января 2025, 12:42

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Кандидат в новые премьеры Канады Пьер Пуальевр, который может сменить на посту Джастина Трюдо, способен сократить поддержку Киева. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Малек Дудаков.
Эксперт отметил, что политики уделяют внимание киевскому режиму, поскольку в их стране большая украинская диаспора.

«Однажды он голосовал против соглашения о свободной торговле с Украиной, поэтому нельзя сказать, что он занимает максимально проукраинскую позицию. Но, учитывая работу с электоратом, с украинской диаспорой, какие-то вещи он им будет обещать», — пояснил Дудаков.
Стоит подчеркнуть истощение канадских военных арсеналов и негативную ситуацию в экономике, поэтому Украина, считает Дудаков, вряд ли может рассчитывать на огромную помощь.

Трюдо заявил о намерении уйти в отставку 6 января. Перед этим сообщалось, кем Трюдо был для США.

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Прокудин: объекты промышленной инфраструктуры пострадали в Херсонской области
07 января 2025, 11:54

Фото: istockphoto/aapsky

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале проинформировал назначенный Киевом руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Он не уточнил, какие конкретно объекты имеются в виду.

Херсонская область стала российским регионом после сентябрьского референдума 2022 года. За присоединение к России проголосовало большинство. Помимо этого, субъектами РФ стали Запорожская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.

Перед этим глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что боевики ВСУ за сутки атаковали четыре района, используя 95 снарядов.

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Стали известны последние события в Белгородской области
Гладков: боевики ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области 95 снарядами
07 января 2025, 11:26

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ за сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 95 снарядов, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что противник использовал дроны, один человек пострадал, однако обошлось без госпитализации.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 11 снарядов, и совершены атаки 9 беспилотников», — добавил Гладков.

Перед этим стало известно, какие планы ВСУ на курском направлении были сорваны.

Украина регулярно обстреливает российские приграничные территории. По мнению экспертов, боевики таким образом компенсируют свои фронтовые потери.

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На Западе раскрыли последствия отказа Украины от мирных переговоров с Россией
Профессор Дизен: большие потери ВСУ — последствия отказа Украины от переговоров
07 января 2025, 11:00

Фото: istockphoto/reflection_art

Огромные потери боевиков ВСУ на фронте — последствия отказа киевского режима от переговоров с Москвой, считает норвежский профессор Гленн Дизен, выразивший свое мнение в соцсетях.
«Любого, кто призывал к переговорам к течение трех лет, называли путинистом, поскольку единственным проукраинским вариантом было продолжение боевых действий. К чему это привело? Сотни тысяч украинских военных погибли, а страна потеряла 20 процентов территорий», — сказано в публикации.
Дизен подчеркнул, что сегодняшний диалог будет отличаться от предыдущих, потому что альянс НАТО с Украиной проигрывают в конфликте, и условия для них каждый день все жестче.

Накануне вечером, 6 января, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Вашингтон «убедить Россию» приступить к переговорам.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
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В США заявили, что Украина вряд ли переживет еще один год боевых действий
WP: Украина вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта
07 января 2025, 10:19

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украина на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно информации издания, боевые действия, которые ведут российские войска, достигли «переломного момента». По оценке газеты, не следует спешить с поиском вариантов урегулирования конфликта, так как Штатам важно не допустить усиления РФ в результате украинского кризиса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#журналисты
#всу
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#вс рф
#россия
#украина
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Штурмы в Судже, удар по ВСУ в Сумской области, продвижение ВС РФ под Курском: последние новости СВО
07 января 2025, 10:01

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска продолжают активное наступление на различных участках фронта, включая Херсонское, Торецкое и Запорожское направления. Они углубляются в оборонительные позиции ВСУ и захватывают стратегически важные позиции. На Южнодонецком направлении освобождён город Курахово, что создало условия для дальнейших операций, в то время как в районе Покровска продолжаются ожесточённые бои за новые населённые пункты. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области противник попытался организовать новое наступление, однако это привело лишь к увеличению числа подбитой техники и оставленных украинских солдат, прячущихся в посадках. В районе хутора Бердин российские дроны на оптоволоконном управлении продолжают уничтожать пехоту противника. Системы РЭБ, которые ВСУ активировали накануне, не оказывают воздействия на эти БПЛА. Повсюду наблюдаются горящие западные образцы бронетехники. В целом, за два дня ВСУ потеряли более 50 бронемашин.

Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео
Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео

По информации телеграм-канала «Северный ветер», контратака ВСУ не остановила Бесстрашных в их продвижении на других участках фронта в Суджанском приграничье: десантники Северян освободили Леонидово и продвинулись на 600 метров в окрестностях населённого пункта; штурмовые отряды Бесстрашных с упорными боями вошли в Махновку, освободив большую часть населённого пункта, и продвинулись в окрестностях Куриловки и лесополосах Суджанского района. Ракетные войска нанесли групповой удар по скоплению подразделений львовской группировки в Сумской области, уничтожив более 250 человек личного состава и двадцать пять ББМ. Общее продвижение Северян в Курской области составило более 2,3 километра.


Покровское направление


Российские войска продолжают активное наступление на Покровском направлении, освобождая новые населённые пункты и уничтожая бронетехнику противника. На правом фланге, в районе автомобильной развязки у села Воздвиженка, был зафиксирован значимый эпизод — уничтожение танка Т-72 вооружённых сил Украины. По информации с поля боя, поражение танка было осуществлено с помощью оптоволоконного дрона, что свидетельствует о растущем использовании высокотехнологичного вооружения на линии фронта. Источники не исключают, что этот танк мог быть тем самым, который ранее участвовал в интенсивном бою и вышел из него накануне.

В то же время, с юго-востока российские подразделения активно продвигаются в сторону Барановки, где развёрнуты штурмовые действия с целью устранения украинского гарнизона в селе Елизаветовка. Силы ВС РФ продолжают оказывать давление на оборонительные позиции противника, постепенно сжимая кольцо вокруг ключевых населённых пунктов.

Фото: iStock/Nzpn

Торецкое направление


На Торецком направлении наблюдается активизация наступления российских войск в северо-западных районах города. В микрорайоне Фомиха российские солдаты заняли более выгодные позиции, а противник был вытеснен из микрорайона Забалка, расположенного на южных окраинах.

Согласно последним данным, значительная часть Дачного, находящегося к востоку от Торецка, теперь под контролем российских сил. В этом районе продолжаются операции по зачистке территории от оставшихся очагов сопротивления.


Часовоярское направление


На участке Часов Яр российские подразделения, продвигаясь с севера через микрорайоны Северный и Десятый, продолжают наступление в сторону Огнеупорного завода.


Краснолиманское направление


В районе Ивановки российские войска расширяют свои позиции, ведя бои за высоты к западу от села. В районе Тернов зафиксированы тактические успехи — российские FPV-дроны уничтожили украинский танк Т-72.

Противник предпринял крупную контратаку в районе Серебрянского лесничества, однако был отброшен с потерями. Российские силы успешно удерживают свои позиции юго-восточнее Торского.


Новое наступление ВСУ в Курской области: первые итоги, сводка от военкоров, ситуация сейчас
Новое наступление ВСУ в Курской области: первые итоги, сводка от военкоров, ситуация сейчас

Купянское направление


На Купянском направлении российские войска успешно овладели стратегически важной высотой вблизи села Западное, расположенного на западном берегу реки Оскол. Плацдарм в районе Двуречной продолжает расширяться, в то время как на восточном берегу Оскола российские части активно продвигаются в сторону Богуславки, до которой остается менее километра.

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#курская область
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Пленный польский наемник рассказал о запрете для иностранцев на Украине
РИА Новости: иностранным наемникам советуют не общаться с жителями Донбасса
07 января 2025, 09:49

Фото: iStock/CatEyePerspective

Принимающим участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ иностранным наемникам рекомендуют не вступать в диалог с жителями Донбасса. Об этом РИА Новости сообщил польский пленный наемник.
По его словам, после прибытия на восток Украины у наемника и его сослуживцев была такая рекомендация. Иностранным солдатам объяснили, что местное население «разделено», часть жителей поддерживают РФ, добавил он.

Боевика из Польши, который воевал на стороне украинской армии, ранее взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно, кого ВСУ отправили штурмовать позиции ВС России под Курском
ТАСС: ВСУ на штурм в Курскую область отправили заключенных
07 января 2025, 08:19

Фото: iStock/Olena_Z

Более половины личного состава из 225-го штурмового батальона украинской армии в Курской области — заключенные. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.
Среди боевиков ВСУ, которые принимают участие в атаке на российский регион, есть в том числе и осужденные за тяжкие преступления. Иные подробности в силовых структурах не привели.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#минобороны
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