Штурмы в Судже, удар по ВСУ в Сумской области, продвижение ВС РФ под Курском: последние новости СВО

Российские войска продолжают активное наступление на различных участках фронта, включая Херсонское, Торецкое и Запорожское направления. Они углубляются в оборонительные позиции ВСУ и захватывают стратегически важные позиции. На Южнодонецком направлении освобождён город Курахово, что создало условия для дальнейших операций, в то время как в районе Покровска продолжаются ожесточённые бои за новые населённые пункты. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».