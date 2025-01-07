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Российские войска продолжают активное наступление на различных участках фронта, включая Херсонское, Торецкое и Запорожское направления. Они углубляются в оборонительные позиции ВСУ и захватывают стратегически важные позиции. На Южнодонецком направлении освобождён город Курахово, что создало условия для дальнейших операций, в то время как в районе Покровска продолжаются ожесточённые бои за новые населённые пункты. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области противник попытался организовать новое наступление, однако это привело лишь к увеличению числа подбитой техники и оставленных украинских солдат, прячущихся в посадках. В районе хутора Бердин российские дроны на оптоволоконном управлении продолжают уничтожать пехоту противника. Системы РЭБ, которые ВСУ активировали накануне, не оказывают воздействия на эти БПЛА. Повсюду наблюдаются горящие западные образцы бронетехники. В целом, за два дня ВСУ потеряли более 50 бронемашин.
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По информации телеграм-канала «Северный ветер», контратака ВСУ не остановила Бесстрашных в их продвижении на других участках фронта в Суджанском приграничье: десантники Северян освободили Леонидово и продвинулись на 600 метров в окрестностях населённого пункта; штурмовые отряды Бесстрашных с упорными боями вошли в Махновку, освободив большую часть населённого пункта, и продвинулись в окрестностях Куриловки и лесополосах Суджанского района. Ракетные войска нанесли групповой удар по скоплению подразделений львовской группировки в Сумской области, уничтожив более 250 человек личного состава и двадцать пять ББМ. Общее продвижение Северян в Курской области составило более 2,3 километра.
Покровское направление
Российские войска продолжают активное наступление на Покровском направлении, освобождая новые населённые пункты и уничтожая бронетехнику противника. На правом фланге, в районе автомобильной развязки у села Воздвиженка, был зафиксирован значимый эпизод — уничтожение танка Т-72 вооружённых сил Украины. По информации с поля боя, поражение танка было осуществлено с помощью оптоволоконного дрона, что свидетельствует о растущем использовании высокотехнологичного вооружения на линии фронта. Источники не исключают, что этот танк мог быть тем самым, который ранее участвовал в интенсивном бою и вышел из него накануне.
В то же время, с юго-востока российские подразделения активно продвигаются в сторону Барановки, где развёрнуты штурмовые действия с целью устранения украинского гарнизона в селе Елизаветовка. Силы ВС РФ продолжают оказывать давление на оборонительные позиции противника, постепенно сжимая кольцо вокруг ключевых населённых пунктов.
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Торецкое направление
На Торецком направлении наблюдается активизация наступления российских войск в северо-западных районах города. В микрорайоне Фомиха российские солдаты заняли более выгодные позиции, а противник был вытеснен из микрорайона Забалка, расположенного на южных окраинах.
Согласно последним данным, значительная часть Дачного, находящегося к востоку от Торецка, теперь под контролем российских сил. В этом районе продолжаются операции по зачистке территории от оставшихся очагов сопротивления.
Часовоярское направление
На участке Часов Яр российские подразделения, продвигаясь с севера через микрорайоны Северный и Десятый, продолжают наступление в сторону Огнеупорного завода.
Краснолиманское направление
В районе Ивановки российские войска расширяют свои позиции, ведя бои за высоты к западу от села. В районе Тернов зафиксированы тактические успехи — российские FPV-дроны уничтожили украинский танк Т-72.
Противник предпринял крупную контратаку в районе Серебрянского лесничества, однако был отброшен с потерями. Российские силы успешно удерживают свои позиции юго-восточнее Торского.
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Купянское направление
На Купянском направлении российские войска успешно овладели стратегически важной высотой вблизи села Западное, расположенного на западном берегу реки Оскол. Плацдарм в районе Двуречной продолжает расширяться, в то время как на восточном берегу Оскола российские части активно продвигаются в сторону Богуславки, до которой остается менее километра.
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Анастасия Хохлова