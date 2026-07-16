Омбудсмен Московской области Фаевская защитила права семей погибших на СВО
Жительницы Егорьевска, потерявшие на специальной военной операции сына и мужа, несколько месяцев не могли получить удостоверения членов семьи погибших ветеранов боевых действий. Решить проблему помогла омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
Без удостоверения, которое должен выдать местный военкомат, у женщины не было возможности оформить положенные им меры соцподдержки.
«Наш долг — реагировать на обращения граждан, особенно когда речь идет о семьях участников СВО. Чтобы помочь заявительницам, мы незамедлительно направили запрос руководству военного комиссариата Московской области. Вскоре после этого женщинам выдали нужные документы», — сказала Ирина Фаевская.Ранее сообщалось, что в Московской области действуют 77 мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Они включают бесплатное медицинское обслуживание, различные льготы и выплаты, а также помощь с трудоустройством. Навигатор по мерам поддержки размещён на региональном портале госуслуг.