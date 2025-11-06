Бойцам ВСУ массово ампутируют руки и ноги из-за медстандартов НАТО
The Telegraph: бойцам ВСУ массово ампутируют конечности из-за медстандартов НАТО
Одобренные стандарты тактической медицины НАТО привели к массовой потере конечностей среди военнослужащих ВСУ. Причины этой тенденции объяснило издание The Telegraph после беседы с экспертами.
Главный военный хирург Украины считает, что во многих случаях ампутаций можно было избежать. По его словам, до крайних мер доходит из-за ошибок при оказании первой помощи.
«До одной четверти таких ампутаций связаны с неправильным использованием жгутов», — говорится в материале.В современных условиях раненым бойцам ВСУ приходится дольше ждать эвакуации. При этом длительное ношение жгута может привести к отмиранию конечности, утверждает работник команды глобальной безопасности здравоохранения Мейв Куллиан. По ее словам, повязку нужно держать максимум два часа.
Бывший врач американских военно-морских сил (ВМС) Ром Стивенс отметил, что украинская армия обучена тактической медицине НАТО по материалам начала 2000-х годов. Сейчас же события на поле боя разворачиваются по иным сценариям.