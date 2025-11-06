06 ноября 2025, 05:41

The Telegraph: бойцам ВСУ массово ампутируют конечности из-за медстандартов НАТО

Фото: istockphoto / vetkit

Одобренные стандарты тактической медицины НАТО привели к массовой потере конечностей среди военнослужащих ВСУ. Причины этой тенденции объяснило издание The Telegraph после беседы с экспертами.





Главный военный хирург Украины считает, что во многих случаях ампутаций можно было избежать. По его словам, до крайних мер доходит из-за ошибок при оказании первой помощи.



«До одной четверти таких ампутаций связаны с неправильным использованием жгутов», — говорится в материале.