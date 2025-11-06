Более 30 взрывов прогремело в Волгограде, погиб местный житель
Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Волгоград
Мужчина погиб в результате атаки украинских беспилотников на Волгоград. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В беседе с журналистами издания местные жители рассказали, что в городе на протяжении трех часов произошло около 30 взрывов. Яркие вспышки озаряли небо, а один из БПЛА упал в зону жилой застройки, где погиб мужчина.
Эти данные подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, украинский беспилотник врезался в дом на улице Гаря Хохолова.
«Повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», - цитирует Бочарова Телеграм-канал областной администрации.Кроме того, обломки БПЛА упали на промзону в Красноармейском районе. Местной администрации поручено обеспечить пункт временного размещения в 10-м лицее Волгограда в случае проведения саперных работ на месте происшествия.