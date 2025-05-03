ВС РФ предотвратили попытку боевиков ВСУ попасть в Курскую область

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Попытку боевиков ВСУ проникнуть в Курскую область предотвратили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«…Предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — сказано в посте.Кадыров добавил, что вражескую группу разгромили точные удары. Дроноводы выявили противника и передали информацию штурмовикам. Также задействованы танкисты и артиллерия.
«Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю», — заключил глава Чечни.Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении региона.
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