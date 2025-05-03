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ВС РФ предотвратили попытку боевиков ВСУ попасть в Курскую область

Кадыров: спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ попасть в Курскую область
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Попытку боевиков ВСУ проникнуть в Курскую область предотвратили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«…Предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — сказано в посте.
Кадыров добавил, что вражескую группу разгромили точные удары. Дроноводы выявили противника и передали информацию штурмовикам. Также задействованы танкисты и артиллерия.

«Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю», — заключил глава Чечни.
Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении региона.

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Эксперт назвал конфликт на Украине «войной Трампа»
Профессор Дизен: украинский конфликт становится войной Трампа
03 мая 2025, 16:24

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украинский конфликт становится «войной» президента США Дональда Трампа, заявил в соцсетях норвежский профессор Глен Дизен. Таким образом эксперт отреагировал на сообщение Пентагона о том, что Вашингтон одобрил в пятницу контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ.
«Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — сказано в публикации.
Несколько дней назад Трамп заявлял, что конфликт на Украине начался при его предшественнике Джо Байдене. Республиканец подчеркивал, что не хочет нести ответственность за произошедшее.

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Захарова ответила Зеленскому на его отказ от перемирия в честь 80-летия Победы
Захарова заявила, что Зеленский предал украинский народ и своего деда-ветерана
03 мая 2025, 16:09

Фото: istockphoto/ser-alim

Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев «не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России» — прямая угроза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломата российского МИДа Марию Захарову.
Она подчеркнула, что глава киевского режима предал всех украинцев, включая своего деда-ветерана.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — прокомментировала Захарова.
Во время своей предвыборной кампании 2019 года Зеленский обещал прекратить боевые действия в Донбассе и посадить представителей предыдущей власти. Однако после выборов руководитель «слуг народа» забыл о своих обязательствах.

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В Кремле высказались о приглашении ВСУ в Лондон на День Победы
Песков: приглашение ВСУ в Лондон на День Победы — кощунство и неуважение
03 мая 2025, 15:53

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Приглашение лондонскими властями неонацистов ВСУ в Великобританию — кощунство и неуважение, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«…Не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, — кощунство», — прокомментировал он.
Сегодня, 3 мая, глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что боевики ВСУ будут участвовать в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы наравне с британскими военнослужащими.

Кроме того, известно, что Владимир Зеленский отказался от предложенного Россией перемирия в Дни Победы. Российские власти уже отреагировали на слова главы киевского режима.

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«Гнида понимает»: Медведев предостерег Украину от провокаций в Дни Победы
Медведев: при провокации нет никаких гарантий, что в Киеве наступит 10 мая
03 мая 2025, 14:06

Фото: istockphoto/yulenochekk

Если Киев будет провоцировать Москву во время празднования Дня Победы, не факт, что в украинской столице наступит 10 мая, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский прекрасно это понимает.
«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — сказано в публикации Медведева.
Зеленский отверг российское предложение о перемирии по случаю 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Глава киевского режима заявил, что украинская сторона не может дать гарантий безопасности иностранным гостям, которые будут в Москве на 9 мая.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#киев
#дмитрий медведев
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Четыре человека пострадали от удара ВСУ в Брянской области
Богомаз: четыре человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Брянской области
03 мая 2025, 13:23

Фото: istockphoto/dk_photos

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, все произошло в Новой Погощи. Ранения получили водитель автолавки и три женщины. Противник использовал дроны-камикадзе, добавил чиновник.
«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал в Telegram-канале губернатор.
Населенный пункт Новая Погощь, куда ударили неонацисты, находится в Суземском районе региона. Российская спецоперация по защите мирных граждан от киевского режима продолжается.

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