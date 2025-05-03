ВС РФ предотвратили попытку боевиков ВСУ попасть в Курскую область

Если Киев будет провоцировать Москву во время празднования Дня Победы, не факт, что в украинской столице наступит 10 мая, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский прекрасно это понимает.