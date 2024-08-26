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Бойцы «Ахмата» пленили избивавшего мирных жителей под Курском боевика ВСУ

26 августа 2024, 18:16
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевика ВСУ, который избивал мирных граждан в Курской области, пленили бойцы спецназа «Ахмат» под командованием генерала Апты Алаудинова.
Об этом информирует RT. На опубликованном видео, пленник-укронацист не может пояснить, для чего издевался над обычными курянами. По его словам, одного из них он ударил, будучи «на эмоциях», поскольку тот «медленно залезал» в грузовой кузов.

Радикал отметил, что его взяли в плен в первом же бою с ВС РФ. Он подчеркнул, что российские военные хорошо обращались с ним, дали воды и оказали первую медпомощь.



До этого Алаудинов говорил, что количество пленных боевиков ВСУ под Курском растет.

Украинские военные напали на приграничье Курской области 6 августа.

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#россия
#украина
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#сво
#всу
#курская область
#новости
Зеленский назвал удар по Украине одним из самых мощных за время конфликта
26 августа 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Удар, нанесённый российскими войсками по украинской инфраструктуре 26 августа, является одним из самых мощных за всё время конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале глава киевского режима отметил, что удар был комбинированным, то есть наносился с использованием разных видов вооружений — от высокоточного оружия дальнего радиуса действия до беспилотников. Зеленский также подтвердил повреждение большого количества объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

По словам украинского президента, российские войска использовали при ударе более сотни ракет различных типов. Зеленский также сообщил, что на всех повреждённых объектах уже начались восстановительные работы. Он добавил, что ремонтные бригады будут работать круглосуточно, чтобы вернуть подачу электричества.

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Эксперт прокомментировал «актерский треп» Зеленского про укрепление ПВО Украины
Соскин посчитал обещания Зеленского укрепить украинскую ПВО актерским трепом
26 августа 2024, 17:05

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет укрепить украинскую ПВО, что доказал массированный удар ВС РФ по объектам энергетики Украины. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«(Массированный удар РФ — Прим. ред.) продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение - это просто так называемый «зеленый актерский треп». И это главное заключение», — сказал Соскин.
Ранее сообщалось, что Зеленский приказал украинской армии создать бригады из граждан Украины, которые проживают в Европе. Также известно, что ВС РФ сорвали операцию ВСУ на Днепре.

Российские войска нанесли массивный удар по Украине в понедельник, 26 августа.

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Дамба Киевской ГЭС сильно повреждена после удара
26 августа 2024, 16:23

Фото: istockphoto / nkurtzman

Дамба Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) серьёзно повреждена в результате удара Вооружённых сил (ВС) России. Об этом сообщил УНИАН в своём Telegram-канале.
УНИАН опубликовал несколько видео, на которых запечатлены последствия удара. Как сообщается, из-за значительных повреждений движение по дамбе ГЭС перекрыто.

«Журналисты отметили, что, судя по кадрам, удар пришёлся в машинный зал. В настоящий момент оценить степень повреждений невозможно», — сообщили в Лента.ру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по объектам инфраструктуры одним из самых крупных. По его словам, в атаке было использовано более сотни ракет разных типов.

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Зеленский приказал создать бригады из живущих в Европе украинцев
Ukrainian Military Pages: ВСУ создадут бригады из украинцев в Европе
26 августа 2024, 16:15

Несколько бригад из украинцев, которые проживают в Европе, поручил создать украинской армии глава киевского режима Владимир Зеленский, информируют обозреватели Ukrainian Military Pages, ссылаясь на источник в кабмине Украины.
Известно, что командирский состав наберут из украинских офицеров, находящихся на территории республики.

«Эти воинские части должны выбыть за границу для дальнейшего формирования на западных полигонах», — сообщили источники журналистов.

Предварительно, набирать людей в подразделения будут в украинских дипломатических учреждениях.

Ранее сообщалось, что Зеленский пытается вернуть украинцев из-за границы. Руководство Украины говорило о потребности в новобранцах для украинской армии, а также в рабочих руках, чтобы восстановить экономику.

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#мир
#украина
#всу
#новости
#владимир зеленский
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Аналитик рассказал о перекрытой ВС РФ дороге жизни для ВСУ
Полковник Матвийчук: ВС России перекрыли боевикам ВСУ дорогу жизни
26 августа 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска перекрыли боевикам ВСУ дорогу жизни, рассказал «Ленте.ру» отставной полковник Анатолий Матвийчук. Речь идет о дороге в направлении Покровска. Аналитик подчеркнул, что укронацисты находятся в «тактическом окружении».
«…Это выход на Покровск, который называется "воротами в Донецк". Дорога, которая идет к Покровску, — это «дорога жизни» для ВСУ. Мы ликвидируем полностью логистику и центр логистики в этом регионе, то есть мы выходим напрямую к южной группировке войск противника, который сегодня занимает Краматорск», — пояснил собеседник журналистам.
Ранее сообщалось, какую операцию ВСУ сорвали бойцы ВС РФ на Днепре.

Спецоперация по защите Донбасса от геноцида граждан со стороны киевского режима продолжается.

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#сво
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Часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева, сообщило подполье
26 августа 2024, 15:35

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

В пророссийском подполье Херсона заявили, что большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что связано это с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе. Сообщается, что наемники из США, Польши, стран Латинской Америки были разоружены. Сейчас украинское командование принимает решение об их дальнейшей судьбе.

Помимо этого, группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку Вооруженных сил Украины силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее частная военная компания «Вагнер» объявила, что ее бойцы не задействованы в СВО на Украине, а работают только в Африке и Беларуси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа
26 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto / maki_shmaki

Гросси во вторник возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в условиях «серьёзной ситуации», о чём было заявлено ранее.
Гросси отметил, что миссия МАГАТЭ намерена провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.

«В свете последних событий и усиления военной активности вблизи Курской АЭС, я внимательно следил за развитием ситуации, особенно в отношении станции. Ситуация постоянно меняется. Завтра я планирую лично посетить станцию, чтобы увидеть, что происходит на месте, и обсудить возможные дальнейшие действия, которые могут потребоваться для оценки состояния физической и ядерной безопасности Курской АЭС», — заявил Гросси.
По его словам, принципы ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов, а также выработанные конкретно для Запорожской АЭС могут быть также применимы к Курской АЭС.

Ране появилась информация, что Киевская ГЭС почти полностью разрушена.

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Волонтёры из Реутова доставили гуманитарную помощь в зону СВО
26 августа 2024, 15:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Сотрудница администрации Реутова Анастасия Николаенко вместе с волонтёрами доставила гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Волонтёрская группа посетила две штурмовые бригады и несколько подразделений. Военным передали комплексы систем радиоэлектронной борьбы, необходимые инструменты и маскировочные сети. Также в посылку вошли продукты и средства гигиены», – пояснили в администрации.
Волонтёрское объединение «Скорая Z помощь» действует в Реутове полтора года. Инициаторами его создания стали жители наукограда. Помощь бойцам
доставляют каждый месяц. За время существования объединения в зону спецоперации было совершено 29 рейсов.

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Объекты энергетики повреждены в 15 областях Украины
26 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 15 областях страны повреждена инфраструктура.
«Энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения», — написал он в своём Telegram-канале.

В этот же день в украинских СМИ появилась информация о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Также 26 августа пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электричества в стране. В ДТЭК добавили, что заявленные ранее графики отключений больше не действуют.

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