Бойцы «Ахмата» пленили избивавшего мирных жителей под Курском боевика ВСУ

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Боевика ВСУ, который избивал мирных граждан в Курской области, пленили бойцы спецназа «Ахмат» под командованием генерала Апты Алаудинова.
Об этом информирует RT. На опубликованном видео, пленник-укронацист не может пояснить, для чего издевался над обычными курянами. По его словам, одного из них он ударил, будучи «на эмоциях», поскольку тот «медленно залезал» в грузовой кузов.
Радикал отметил, что его взяли в плен в первом же бою с ВС РФ. Он подчеркнул, что российские военные хорошо обращались с ним, дали воды и оказали первую медпомощь.
До этого Алаудинов говорил, что количество пленных боевиков ВСУ под Курском растет.
Украинские военные напали на приграничье Курской области 6 августа.
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Радикал отметил, что его взяли в плен в первом же бою с ВС РФ. Он подчеркнул, что российские военные хорошо обращались с ним, дали воды и оказали первую медпомощь.
До этого Алаудинов говорил, что количество пленных боевиков ВСУ под Курском растет.
Украинские военные напали на приграничье Курской области 6 августа.
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Никита Кротов