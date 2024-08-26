Эксперт прокомментировал «актерский треп» Зеленского про укрепление ПВО Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет укрепить украинскую ПВО, что доказал массированный удар ВС РФ по объектам энергетики Украины. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«(Массированный удар РФ — Прим. ред.) продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение - это просто так называемый «зеленый актерский треп». И это главное заключение», — сказал Соскин.Ранее сообщалось, что Зеленский приказал украинской армии создать бригады из граждан Украины, которые проживают в Европе. Также известно, что ВС РФ сорвали операцию ВСУ на Днепре.
Российские войска нанесли массивный удар по Украине в понедельник, 26 августа.
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Никита Кротов