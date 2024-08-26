Дамба Киевской ГЭС сильно повреждена после удара

Фото: istockphoto / nkurtzman
Дамба Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) серьёзно повреждена в результате удара Вооружённых сил (ВС) России. Об этом сообщил УНИАН в своём Telegram-канале.
УНИАН опубликовал несколько видео, на которых запечатлены последствия удара. Как сообщается, из-за значительных повреждений движение по дамбе ГЭС перекрыто.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по объектам инфраструктуры одним из самых крупных. По его словам, в атаке было использовано более сотни ракет разных типов.
Читайте также:
Аналитик рассказал о перекрытой ВС РФ дороге жизни для ВСУ
Часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева, сообщило подполье
Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа
«Журналисты отметили, что, судя по кадрам, удар пришёлся в машинный зал. В настоящий момент оценить степень повреждений невозможно», — сообщили в Лента.ру.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по объектам инфраструктуры одним из самых крупных. По его словам, в атаке было использовано более сотни ракет разных типов.
Читайте также:
Аналитик рассказал о перекрытой ВС РФ дороге жизни для ВСУ
Часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева, сообщило подполье
Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа
Мира Полтева