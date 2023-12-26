Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском

Фото: сайт Минобороны РФ
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».
«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был ВСУшник», — цитирует агентство слова собеседника.
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