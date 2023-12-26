На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka предложил привлекать наемников из стран Африки и Азии для пополнения рядов Вооруженных сил Украины вместо призыва украинских граждан.
Бортник указал на формирование «добровольческих бригад» из британских граждан, намекая на важность рассмотрения участия иностранцев в рядах украинских вооруженных сил.
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