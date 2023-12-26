В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщение политолога Виталия Балы о гибели 108 украинских бойцов под Авдеевкой накануне Рождества. Опровержение было опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
В конце ноября издание The Independent сообщило о тревогах бойцов ВСУ по поводу возможной потери Авдеевки в ближайшие дни без военной поддержки со стороны Запада. Глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш поделился с изданием опасениями о возможных изменениях линии фронта, что может привести к значительным потерям.
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Артем Кузьмин