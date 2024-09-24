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«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО

24 сентября 2024, 09:55
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

На Украине нарастают беспокойства насчет ситуации для ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».

Крах обороны ВСУ в Донбассе


Экс-заместитель главы комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая после визита в Донбасс озвучила пессимистичный прогноз о состоянии украинской обороны. ВС РФ подтвердили такие выводы высадкой десанта в Леонидовке, на фланге Торецка. Напомним, недавно администрация города попала под контроль российских войск, и постепенно Торецк оказывается в окружении.



В Запорожской области российская авиация начала наносить удары по региональному центру. Украинской стороне остро не хватает военнослужащих для успешного отражения атак армии России. В Закарпатье местные военкомы пытались мобилизовать двух священников, однако жители сумели предотвратить этот шаг.


Курская область


Наибольшее напряжение ощущается в Глушковском районе, где противник продолжает попытки прорваться на территорию России, стремясь создать медийный резонанс от успешного удара. В социальных сетях Украины такие действия представляются как «новый прорыв после Суджи». В ответ на атаки ВСУ российские войска активно используют элитные подразделения ВДВ и ракетные удары, применяя как авиацию с планирующими бомбами, так и тактические ракеты. Успешно были задействованы FPV-дроны для поражения вражеского командного пункта.

Морские пехотинцы, сражающиеся за освобождение захваченных приграничных территорий, сообщили о значительном количестве трофеев. Они продемонстрировали уничтоженную украинскую технику. Часть бронетехники не успела добраться до российских сил — на русских дорогах она наткнулась на мины. Пока Вооружённые силы Украины сражаются у границы с Россией, российская армия нанесла удар на востоке, в районе Харькова. В зоне Купянска противник замечает всё нарастающее давление: российские солдаты приближаются к городу с каждым днем.

На Украине сожгли более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
На Украине сожгли более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что украинские десантники столкнулись с серьезными потерями в районе поселка Медвежье в Курской области во время своих попыток прорыва к Глушково. Авторы портала назвали эти события «мясорубкой» для ВСУ.
Согласно данным военкоров, несколько рот ВСУ предприняли наступательные действия в районах Медвежьего и Нового Пути. В результате столкновения российские военнослужащие из 56-го воздушно-десантного полка нанесли значительный ущерб противнику как в живой силе, так и в технике.

Телеграм-канал «Архангел спецназа Z» сообщил о том, что Вооруженные силы Украины активно пытаются разминировать границу в Курской области.

«Противник использует инженерные машины для создания рвов и старается открыть новые проходы», — отмечают авторы.

По информации источника, в районе Суджан российские войска увеличили свое влияние в сторону Плехово.

«На этом участке противник использует резервы из подразделения „Шквал“. В Кореневском районе продолжаются столкновения за приграничные села», — добавляет канал.
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Донецкое направление


На Лиманском направлении в Донецкой народной республике наблюдается активное продвижение войск РФ, которые зашли вглубь обороны ВСУ почти на четыре километра и освободили Невское.

В районе Торецка российские БМП высадили десант в Леонидовке, что обозначило начало окружения города. Разные подразделения работают совместно: дроны занимаются минированием и разведкой, а артиллерия поражает противника. Под Угледаром также ведется работа по окружению украинских войск, усиливаются удары с юга. Украинские военные забили тревогу: «Русские пробиваются через наши позиции к Богоявленке, нарушая логистику в город».

Запорожское направление


ВС РФ нанесли удар по военным целям в Запорожье. В столице области пострадали объекты украинской энергетики, что вызвало сбои в электричестве.

Ранее такие бомбы (КАБы) не достигали Запорожья. Вот как об этом сообщает телеграм-канал «Zаписки Vетерана».

«Примечательная новость — КАБы теперь могут поражать цели в Запорожье (конкретно в областном центре) и уже сегодня ночью произошел их дебют. Украинские каналы проводят интересные сравнения с Ореховым, где для ВСУ возникли серьезные проблемы именно из-за постоянных атак с использованием КАБов», — пишут авторы поста.

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#харьков
Бойцы «Ахмата» вышли из окружения ВСУ под Мартыновкой в Курской области
Алаудинов: бойцы «Ахмата» свыше 40 дней были в окружении ВСУ под Мартыновкой
24 сентября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/N-sky

Больше двадцати спецназовцев «Ахмата» вышли из окружения ВСУ спустя более 40 дней под Мартыновкой в Курской области. Как рассказал РИА Новости генерал-майор Апты Алаудинов, в это время «Ахматовцы» обеспечивали перегруппировку войск, а также удерживали важный участок.
«…То есть, за счет чего мы в принципе противника и остановили. На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника», — пояснил командир «Ахмата».

Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор бойцы ВС РФ, Росгвардии, а также погранслужба ФСБ. По оценкам экспертов, боевики ВСУ не только не удержат территории под Курском, но и потеряют земли в Донбассе.

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#россия
#курская область
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
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RT показал кадры освобождения курской земли армией России
Боец ВС РФ: ВСУ затащили в курское приграничье лучшее, что у них было
24 сентября 2024, 10:02

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ завели в Курскую область лучшее, что у них было, но несут большие потери в живой силе и технике. Об этом RT сообщил российский боец.
«Украинские войска «затащили в курское приграничье лучшее, что у них было: Leopard, Abrams, HIMARS, теперь их техника превращается в груды сгоревшего хлама», — рассказал российский военный.

По данным издания, линия фронта больше не пролегает через село Кульбаки в Курской области, откуда армия России и начала свое контрнаступление по освобождению российской земли от украинских боевиков. Однако населенный пункт периодически подвергается вражеским обстрелам.

Уточняется, что ВСУ не оставляют попыток прорвать российскую границу и сорвать российский контрудар российских сил, однако противник платит за это слишком высокую цену.

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В Минобороны РФ раскрыли, что в ВСУ делают с дезертирами

Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области
#минобороны рф
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#техника
#село
#армия россии
#новости
#всу
#контрнаступление
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В Минобороны РФ раскрыли, что в ВСУ делают с дезертирами
Минобороны: дезертиров из Курской области пытаются переводить в штурмовики
24 сентября 2024, 09:47

Фото: iStock/Olena_Z

«Отказников» и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минобороны РФ.
Уточняется, что внутренняя обстановка в частях, где происходят подобные ситуации обостряется, а морально-психологическое состояние всего личного состава серьезно ухудшается. Согласно данным источника, перед переводом дезертиров в штурмовики командиры подразделений также проводят фиктивные медицинские осмотры.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#солдаты
#военные
#спецоперация
#вс рф
#россия
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Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры
24 сентября 2024, 08:29

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на вторник несколько объектов инфраструктуры в зоне контроля ВСУ в Запорожской области были повреждены. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, не менее 321 взрыва прозвучало в 10 населенных пунктах региона. Он отметил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры, но каких именно Федоров не уточнил.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#тревога
#всу
#воздушная тревога
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В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом
Глава крымской миссии Смирнов: план Зеленского по Украине сродни апокалипсису
24 сентября 2024, 08:13

План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
По словам Смирнова, данная инициатива приведет к полному уничтожению мира. Глава Крымской межнациональной миссии подчеркнул, что реакция западных государств и США на план Зеленского покажет, насколько адекватен коллектив Североатлантического альянса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области
24 сентября 2024, 08:07

Фото: istockphoto/fortton

Под Курском российские военные из 810-й бригады ЧФ РФ уничтожили разведгруппу из восьми человек, которая принадлежит 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек. Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ», — рассказал представитель российского силового ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.

До этого стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации.

Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Десантники из группировки «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
24 сентября 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава Северной группировки войск, при поддержке огня артиллерии, продолжили улучшение положения по переднему краю и овладели опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок.

Отмечается, что российские бойцы в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха обнаружили систему обороны и огневые средства украинских военных. Уточняется, что огневые позиции минометов противника были подавлены подразделениями беспилотной авиации (БПЛА) и артиллерией.

Помимо этого, бойцы ВС России уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте. Сообщается, что, нанеся удар по вооружению противника, российские военные выдвинулись на боевых машинах к позициям украинской армии. Покинув бронетехнику, они начали захват и очистку укреплений.

В Минобороны сообщили, что операторы БПЛА сопровождали парашютно-десантные подразделения с воздуха. Командиры управляли боем с помощью беспилотников. Десантники, используя весь арсенал стрелкового вооружения и минометы взвода огневой поддержки, находясь под постоянным огневым воздействием, овладели опорным пунктом и произвели его зачистку.

Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.

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#военные
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#вдв
#всу
#минобороны
#вооружения
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В воздушное пространство России вторглась группа БПЛА ВСУ
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 12 БПЛА ВСУ
24 сентября 2024, 07:49

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Белгородской областью, четыре над территорией Курской и один над территорией Брянской областей. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины сообщило, что боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#бпла
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Мирошник: Россия знает поименно удерживаемых ВСУ мирных жителей Курской области
24 сентября 2024, 07:11

Фото: istock/Sinenkiyru

Россия получила поимённый список мирных жителей Курской области, удерживаемых украинскими военными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Этот список был передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

«Список составлен на основе данных, полученных от родственников, и уже передан для дальнейших действий. Это грубое нарушение международного гуманитарного права, и решение этой проблемы возможно либо через давление на украинскую сторону, либо военной победой», — подчеркнул Мирошник.
Он отметил, что, по имеющимся данным, в районе Суджи украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей, но это количество может быть больше.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что с 6 августа украинские подразделения пытались продвинуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 16,4 тысячи солдат и 127 танков.

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