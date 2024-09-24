«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО

На Украине нарастают беспокойства насчет ситуации для ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».