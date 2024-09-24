«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО

Фото: Минобороны РФ
На Украине нарастают беспокойства насчет ситуации для ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».
Крах обороны ВСУ в Донбассе
Экс-заместитель главы комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая после визита в Донбасс озвучила пессимистичный прогноз о состоянии украинской обороны. ВС РФ подтвердили такие выводы высадкой десанта в Леонидовке, на фланге Торецка. Напомним, недавно администрация города попала под контроль российских войск, и постепенно Торецк оказывается в окружении.
В Запорожской области российская авиация начала наносить удары по региональному центру. Украинской стороне остро не хватает военнослужащих для успешного отражения атак армии России. В Закарпатье местные военкомы пытались мобилизовать двух священников, однако жители сумели предотвратить этот шаг.
Курская область
Наибольшее напряжение ощущается в Глушковском районе, где противник продолжает попытки прорваться на территорию России, стремясь создать медийный резонанс от успешного удара. В социальных сетях Украины такие действия представляются как «новый прорыв после Суджи». В ответ на атаки ВСУ российские войска активно используют элитные подразделения ВДВ и ракетные удары, применяя как авиацию с планирующими бомбами, так и тактические ракеты. Успешно были задействованы FPV-дроны для поражения вражеского командного пункта.
Морские пехотинцы, сражающиеся за освобождение захваченных приграничных территорий, сообщили о значительном количестве трофеев. Они продемонстрировали уничтоженную украинскую технику. Часть бронетехники не успела добраться до российских сил — на русских дорогах она наткнулась на мины. Пока Вооружённые силы Украины сражаются у границы с Россией, российская армия нанесла удар на востоке, в районе Харькова. В зоне Купянска противник замечает всё нарастающее давление: российские солдаты приближаются к городу с каждым днем.
На Украине сожгли более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что украинские десантники столкнулись с серьезными потерями в районе поселка Медвежье в Курской области во время своих попыток прорыва к Глушково. Авторы портала назвали эти события «мясорубкой» для ВСУ.
Согласно данным военкоров, несколько рот ВСУ предприняли наступательные действия в районах Медвежьего и Нового Пути. В результате столкновения российские военнослужащие из 56-го воздушно-десантного полка нанесли значительный ущерб противнику как в живой силе, так и в технике.
Телеграм-канал «Архангел спецназа Z» сообщил о том, что Вооруженные силы Украины активно пытаются разминировать границу в Курской области.
«Противник использует инженерные машины для создания рвов и старается открыть новые проходы», — отмечают авторы.
По информации источника, в районе Суджан российские войска увеличили свое влияние в сторону Плехово.
«На этом участке противник использует резервы из подразделения „Шквал“. В Кореневском районе продолжаются столкновения за приграничные села», — добавляет канал.
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
Донецкое направление
На Лиманском направлении в Донецкой народной республике наблюдается активное продвижение войск РФ, которые зашли вглубь обороны ВСУ почти на четыре километра и освободили Невское.
В районе Торецка российские БМП высадили десант в Леонидовке, что обозначило начало окружения города. Разные подразделения работают совместно: дроны занимаются минированием и разведкой, а артиллерия поражает противника. Под Угледаром также ведется работа по окружению украинских войск, усиливаются удары с юга. Украинские военные забили тревогу: «Русские пробиваются через наши позиции к Богоявленке, нарушая логистику в город».
Запорожское направление
ВС РФ нанесли удар по военным целям в Запорожье. В столице области пострадали объекты украинской энергетики, что вызвало сбои в электричестве.
Ранее такие бомбы (КАБы) не достигали Запорожья. Вот как об этом сообщает телеграм-канал «Zаписки Vетерана».
«Примечательная новость — КАБы теперь могут поражать цели в Запорожье (конкретно в областном центре) и уже сегодня ночью произошел их дебют. Украинские каналы проводят интересные сравнения с Ореховым, где для ВСУ возникли серьезные проблемы именно из-за постоянных атак с использованием КАБов», — пишут авторы поста.
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