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ВСУ завели в Курскую область лучшее, что у них было, но несут большие потери в живой силе и технике. Об этом RT сообщил российский боец.
«Украинские войска «затащили в курское приграничье лучшее, что у них было: Leopard, Abrams, HIMARS, теперь их техника превращается в груды сгоревшего хлама», — рассказал российский военный.
По данным издания, линия фронта больше не пролегает через село Кульбаки в Курской области, откуда армия России и начала свое контрнаступление по освобождению российской земли от украинских боевиков. Однако населенный пункт периодически подвергается вражеским обстрелам.
Уточняется, что ВСУ не оставляют попыток прорвать российскую границу и сорвать российский контрудар российских сил, однако противник платит за это слишком высокую цену.
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Элина Позднякова