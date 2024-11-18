Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Боец «Ахмата»: ВСУ бросают западную технику при отступлении в Курской области

Боец «Ахмата»: ВСУ бросают западную технику при отступлении в Курской области

Фото: istockphoto/ZenitX

Фото: istockphoto/ZenitX

Во время отступления в Курской области военнослужащие ВСУ в большом количестве бросают иностранную технику. Об этом рассказал боец подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Гостуха.
Спецназовцы, продвигающиеся в Курской области, показали РИА Новости оставленные украинские позиции, где брошено много иностранной техники и боеприпасов, в том числе британский бронетранспортёр (БТР).

«На ходу бросали технику. Они, убегая, перевернулись, машину кинули, а экипаж убежал», — рассказал Гостуха.



Он также добавил, что во время наступления бойцов «Ахмата» на этом участке украинские военные также бросили американскую БМП «Брэдли» с боеприпасами и кое-какую другую боевую технику.

«Много их тут навсегда осталось, — сказал боец о потерях противника. — И пленных много взяли».

По его словам, несмотря на то, что подразделениям ВСУ пришлось отступить на некоторых участках, они продолжают оказывать ожесточённое сопротивление. Приказ на отход украинцы не получают.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ с женщиной в составе на Херсонском направлении

«Север» блокировал украинскую армию в районе Ольговской рощи в Курской области

Офицер ВСУ: Украинские солдаты бегут из окопов при виде русских
#военные
#новости
#всу
#курская область
#техника
ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ с женщиной в составе на Херсонском направлении
18 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы на Херсонском направлении ликвидировали группу украинских диверсантов, в составе которой оказалась женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в состав украинской ДРГ входила военнослужащая-женщина. По предварительным данным, минимум троих диверсантов уничтожили.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные группировки войск «Север» блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. По данным ведомства, 24 украинских боевика были взяты в плен армией РФ.

Читайте также:

Пушилин заявил об активных боевых действиях в Курахово

Главред «Народной газеты» погибла при атаке ВСУ на Курскую область

Раскрыты потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
#минобороны рф
#военные
#женщина
#всу
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двойная атака на Москву, попытка прорыва в Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО
18 ноября 2024, 09:44

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. В Курской области ВСУ попытались совершить вылазку, но были отброшены ВС РФ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения СВО на различных направлениях расскажет «Радио 1».

Новости СВО по направлениям


Курское направление


Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» заблокировали военных ВСУ в районе Ольговской рощи Курской области. В результате проведенной операции были уничтожены 80 украинских военнослужащих, около 40 получили ранения, а 24 бойца были захвачены в плен.

В Курской области также были перехвачены и уничтожены две управляемые авиабомбы, запущенные ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Он выразил благодарность российским военнослужащим за надежную работу системы противовоздушной обороны. По информации военкоров, в регионе продолжается наступление российских войск. Бойцы северной группировки нанесли огневое поражение подразделениям 12 бригад украинской армии в районе 11 населенных пунктов. В приграничной зоне Курской области БПЛА уничтожили боевую машину. Сражения продолжаются в районах населенных пунктов Дарьино и Новоивановка.

В районе Ольговского леса российские войска уничтожили более 80 боевиков. Министерство обороны сообщило, что противник пытался вырваться из окружения группами по 15-20 человек.

Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ
Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ


Кураховское направление


Российские войска активно штурмуют населенный пункт Берестки, который находится на северном берегу Кураховского водохранилища. На юге, в населенном пункте Дальнее, боевые действия переместились к ферме в западной части села. В южной части Трудового российские силы установили флаг и продолжают наступление к центру населенного пункта.


Фото: iStock/vadimrysev

Запорожское направление


Давление на украинские вооруженные силы усиливается. Российские войска движутся к населенному пункту Новоандреевка. Севернее Работино российская армия проводит атаки в сторону Малой Токмачки. Также зафиксированы наступательные действия из района Новопокровки в направлении Белогорья. Восточнее, в районе Времевского выступа, после населенного пункта Ровнополь, российская армия продвинулась на один километр вглубь территории и продолжает маневры с использованием мобильных групп в сторону Новодаровки.


Южнодонецкое направление


На Южнодонецком направлении российские войска продвинулись восточнее населенного пункта Богоявленка, захватив Лесную Дачу. Также был закрыт «карман» шириной около 2,7 км к западу от населенного пункта Максимовка. В направлениях Трудового и Успеновки продолжаются атаки.


Торецкое направление


Российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Торецка уже пятые сутки, постепенно занимая ключевые позиции в различных частях города. Интенсивность боев остается высокой, и можно говорить о значительных успехах на отдельных участках.

Особенно заметные достижения были зафиксированы на южных подступах к Торецку, в микрорайоне Забалка. Вчера российские войска успешно провели штурмовые операции, вытеснив противника с его позиций к югу от терриконов шахты «Центральная». Эта шахта и её терриконы представляют собой важный оборонительный рубеж для ВСУ, контролируя подходы к южной и центральной частям города.

Атака БПЛА на российские регионы


Собянин заявил о двойной атаке беспилотников ВСУ на Москву


Украина предприняла вторую попытку атаковать столицу России, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе был сбит беспилотник, направлявшийся на Москву», — отметил Собянин в своем телеграм-канале.

Эта атака стала второй попыткой ВСУ за утро атаковать столицу. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ранее Собянин заявил о попытке ВСУ атаковать столицу Москвы. Тогда БПЛА Украины упал в Раменском городском округе.


«РВ»: ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины
«РВ»: ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины


Силы ПВО за ночь сбили 59 БПЛА над регионами России


В ночь на 18 ноября средства противовоздушной обороны России сбили 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, два дрона были уничтожены в Московской области, в то время как наибольшее количество БПЛА — 45 — было сбито над Брянской областью. Кроме того, шесть беспилотников были уничтожены над Курской областью, а по три — над Белгородской и Тульской областями.

Читайте также:

ПВО уничтожила 59 БПЛА ВСУ, два из них ликвидированы в Московской области

Рогов заявил о продвижении российских войск к Малой Токмачке в Запорожской области

Пушилин заявил об активных боевых действиях в Курахово
#губернатор
#минобороны рф
#армия
#флаг
#курское направление
#бпла
#операции
#всу
#пво
#сводкасво
#запорожская область
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван российский регион, по которому США разрешили Украине бить ракетами ATACMS
Axios: США Украине бить ракетами ATACMS только по Курской области
18 ноября 2024, 09:22

Фото: iStock/bpawesome

Разрешение президента США Джо Байдена о нанесении ударов ВСУ по территории России распространяется только на Курскую область. Такие данные приводит западный портал Axios.
«Источник, осведомленный в этом вопросе, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные системы (ATACMS) были разрешены только для использования в районе Курска, где размещены северокорейские войска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украине передали разрешение Байдена бить американскими ракетами по территории России около трех дней назад.

17 ноября несколько западных изданий сообщили, что Байден впервые разрешил Украине применять западные ракеты большой дальности для ударов вглубь территории России. Скорее всего, это будут ракеты ATACMS. Такое решение было принято под предлогом того, что Россия якобы задействовала военных из КНДР в Курской области.

Читайте также:

Симоньян: США зря разрешили Киеву нанесение ударов ATACMS вглубь России

Зеленский оценил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по территории России

NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
#сша
#россия
#украина
#кндр
#ракеты
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян: США зря разрешили Киеву нанесение ударов ATACMS вглубь России
18 ноября 2024, 08:17

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала разрешение США Украине наносить удары вглубь территории России с использованием западного дальнобойного оружия. Она усомнилась в разумности этого шага.
«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — написала журналистка в своём телеграм-канале.

Накануне, 17 ноября, сразу несколько западных изданий сообщили, что президент США Джозеф Байден впервые дал Украине разрешение на применение западных ракет большой дальности для ударов вглубь территории России. Скорее всего, это будут ракеты ATACMS. Такое решение было принято под предлогом того, что Россия якобы задействовала военных из КНДР в Курской области. По сообщению издания Figaro, Франция и Великобритания также разрешили наносить удары по территории России с использованием своего дальнобойного вооружения.

Читайте также:

Зеленский оценил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по территории России

Стало известно, когда США уведомили Украину о разрешении бить ракетами ATACMS по РФ

В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона
#сша
#россия
#франция
#великобритания
#джозеф байден
#кндр
#вооружения
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский оценил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по территории России
Зеленский: удары по РФ не анонсируют, ракеты скажут сами за себя
18 ноября 2024, 08:07

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что удары по территории России не стоит анонсировать, а ракеты скажут все сами за себя. Так он прокомментировал сообщения СМИ о разрешении президента США Джо Байдена бить американским дальнобойным оружием по РФ. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
«Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», — заявил Зеленский.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Подобное решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.

Читайте также:

В Конгрессе США высказались о влиянии решения об ударах вглубь РФ на украинский конфликт

Сын Трампа заявил о желании ВПК США начать третью мировую войну

Байден отказался комментировать разрешение бить по России
#вещи
#медиа
#зеленский
#ракеты
#сша
#россия
#конфликт
#байден
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда США уведомили Украину о разрешении бить ракетами ATACMS по РФ
Axios: США передали Украине решение по ударам вглубь РФ около трех дней назад
18 ноября 2024, 07:31

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина была проинформирована о полученном разрешении президента США Джо Байдена использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России около трех дней назад. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на собственный источник.
«Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS только по территории Курской области.

Ранее газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден в первый раз санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли из-за информации о якобы присутствии войск КНДР на территории курского приграничья.

Читайте также:

Туск: Следующие недели будут решающими для украинского конфликта

Фицо: Между США и Россией идёт спецоперация

Маск предупредил о потенциальном ответе России из-за разрешения на удары вглубь страны
#сша
#президент
#информация
#кндр
#ракеты
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО уничтожила 59 БПЛА ВСУ, два из них ликвидированы в Московской области
МО РФ: минувшей ночью над территорией России ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ
18 ноября 2024, 07:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью сбила 59 украинских беспилотников, два из которых в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два вражеских беспилотника сбили на территории Московской области, сорок пять дронов уничтожили в Брянской области, шесть – в Курской области, три – в Белгородской области и три – в Тульской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подразделения ПВО Министерства обороны сбили по одному беспилотнику в Раменском и Павлово-Посадском городских округах.

Читайте также:

Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников

В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе
#бпла
#пво
#сергей собянин
#мэр
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые активные поставщики БПЛА Украине
Дипломат Жданова назвала Францию и ФРГ активными поставщиками БПЛА Украине
18 ноября 2024, 06:19

Фото: istockphoto/NatureNow

Исполняющая обязанности главы делегации России в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, какие страны особенно активно осуществляют прямые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украину. Ее слова цитирует РИА Новости.
Жданова перечислила наиболее активных поставщиков БПЛА на Украину, в том числе Францию и Германию.

«Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция», – подчеркнул она.

Ранее Жданова сообщила, что украинская армия и США обучают террористов навыкам обращения с беспилотниками. Она пояснила, что ВСУ наняли несколько тысяч специализированных групп для управления БПЛА.

Читайте также:

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе

Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву
#военные
#бпла
#украина
#сша
#всу
#великобритания
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов заявил о продвижении российских войск к Малой Токмачке в Запорожской области
18 ноября 2024, 04:19

Фото: iStock/dr_evil

Российская армия продвинулась от Новопокровки до Малой Токмачки, контролируемой украинской армией, улучшив свои позиции на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
По его словам, российские военные улучшили свои позиции на передовой и оттеснили линию фронта.

«Есть продвижение от района Новопокровки на запад и северо-запад от данного населенного пункта в сторону Малой Токмачки», – отметил Рогов.

Ранее в селе Малая Токмачка под Орехово был уничтожен склад украинских войск с артиллерийскими боеприпасами и многозарядной ракетной системой (РСЗО).

Читайте также:

Украинские командиры назвали контрнаступление ВСУ главной ошибкой 2023 года

На Украине бьют тревогу из-за отступления ВСУ на четырех направлениях

Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ
#всу
#вс рф
#запорожская область
#владимир рогов
#общественная палата
Следите за нашими новостями
в удобном формате