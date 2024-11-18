Боец «Ахмата»: ВСУ бросают западную технику при отступлении в Курской области

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Во время отступления в Курской области военнослужащие ВСУ в большом количестве бросают иностранную технику. Об этом рассказал боец подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Гостуха.
Спецназовцы, продвигающиеся в Курской области, показали РИА Новости оставленные украинские позиции, где брошено много иностранной техники и боеприпасов, в том числе британский бронетранспортёр (БТР).
Он также добавил, что во время наступления бойцов «Ахмата» на этом участке украинские военные также бросили американскую БМП «Брэдли» с боеприпасами и кое-какую другую боевую технику.
По его словам, несмотря на то, что подразделениям ВСУ пришлось отступить на некоторых участках, они продолжают оказывать ожесточённое сопротивление. Приказ на отход украинцы не получают.
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«На ходу бросали технику. Они, убегая, перевернулись, машину кинули, а экипаж убежал», — рассказал Гостуха.
Он также добавил, что во время наступления бойцов «Ахмата» на этом участке украинские военные также бросили американскую БМП «Брэдли» с боеприпасами и кое-какую другую боевую технику.
«Много их тут навсегда осталось, — сказал боец о потерях противника. — И пленных много взяли».
По его словам, несмотря на то, что подразделениям ВСУ пришлось отступить на некоторых участках, они продолжают оказывать ожесточённое сопротивление. Приказ на отход украинцы не получают.
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Александр Бойцов