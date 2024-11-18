ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ с женщиной в составе на Херсонском направлении

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Российские бойцы на Херсонском направлении ликвидировали группу украинских диверсантов, в составе которой оказалась женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что в состав украинской ДРГ входила военнослужащая-женщина. По предварительным данным, минимум троих диверсантов уничтожили.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные группировки войск «Север» блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. По данным ведомства, 24 украинских боевика были взяты в плен армией РФ.
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