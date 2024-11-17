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Военные группировки войск «Север» блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области, проинформировало Министерствао обороны России.
«Сегодня в четыре часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена сослуживцами», — говорилось в сообщении российского ведомства.
Министерство обороны Российской Федерации отметило, что 24 украинских боевика были взяты в плен армией РФ.
В настоящий момент продолжается зачистка этого района и ликвидация остатков подразделений противника.
Ранее сообщалось, что главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова погибла при атаке БПЛА украинской армии в Курской области.
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Ольга Енгалычева