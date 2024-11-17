Офицер ВСУ: Украинские солдаты бегут из окопов при виде русских

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Украинские солдаты покидают свои позиции, как только вблизи появляются российские военные. На такое поведение своих подчинённых пожаловался офицер ВСУ.
Его слова приводит украинское издание «Бабель». По словам офицера, особенно это касается новобранцев, которые не обладают достаточной боевой подготовкой.
Как отметил военный, солдаты ВСУ покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но также из-за того, что они не уверены в том, что им в достаточной степени поможет артиллерия.
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«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — пожаловался украинский командир.
Как отметил военный, солдаты ВСУ покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но также из-за того, что они не уверены в том, что им в достаточной степени поможет артиллерия.
«Когда противник приблизился к тебе на 50 метров, а артиллерия молчит и беспилотники не летают, то кажется, что ты остался совсем один и безо всякой поддержки», — заключил офицер ВСУ.
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Александр Бойцов