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Офицер ВСУ: Украинские солдаты бегут из окопов при виде русских

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинские солдаты покидают свои позиции, как только вблизи появляются российские военные. На такое поведение своих подчинённых пожаловался офицер ВСУ.
Его слова приводит украинское издание «Бабель». По словам офицера, особенно это касается новобранцев, которые не обладают достаточной боевой подготовкой.

«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — пожаловался украинский командир.



Как отметил военный, солдаты ВСУ покидают позиции не только из-за недостаточной подготовки, но также из-за того, что они не уверены в том, что им в достаточной степени поможет артиллерия.

«Когда противник приблизился к тебе на 50 метров, а артиллерия молчит и беспилотники не летают, то кажется, что ты остался совсем один и безо всякой поддержки», — заключил офицер ВСУ.

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#солдаты
#всу
Советник Фицо заявил, что СВО идет между США и Россией
Советник Фицо Мажгут: СВО идет между США и Россией на территории Украины
17 ноября 2024, 13:14

Фото: istockphoto.com/ru/donfiore

Специальная военная операция идет между США и Россией на территории Украины. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат парламента Словакии, советник премьер-министра республики Ян Мажгут.
По его словам, единственный способ разрешения украинского конфликта — это дипломатические переговоры. Советник Фицо также напомнил, что Европа и США продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.

Мажгут отметил, что из-за этого ресурсы полностью истощены. Такая поддержка не является путем к установлению мира на Украине, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Ожесточенные бои под Купянском, перспектива осады города: последние новости СВО
17 ноября 2024, 12:54

Фото: iStock/vadimrysev

За минувшие сутки по данным Министерства обороны уничтожено 2010 военнослужащих ВСУ, 16 единиц бронетехники, включая два танка, 23 артиллерийских системы, в том числе четыре самоходные артиллерийские установки, 102 беспилотных летательных аппарата. О последних событиях в зоне СВО на 17 ноября расскажет «Радио 1»
На направлениях Харькова, Купянска и Донецка успешно уничтожены шесть складов с боеприпасами ВСУ. Эти операции направлены на разрушение логистики противника и ограничение его возможностей для последующих действий.

Курская область


Ситуация в приграничной Курской области продолжает оставаться напряженной. Вооруженные Силы Российской Федерации ведут активные боевые действия, продвигаясь через лесные массивы в районах Малой Локни и Мартыновки. Украинские войска, под руководством западных кураторов, перебрасывают дополнительные силы с других фронтов, что приводит к ослаблению их позиций на этих участках.

В районе Дарьино идут особенно ожесточенные бои. Украинская армия активно проводит контратаки, задействуя резервы, переброшенные из Сумской области. В ответ российские войска наносят удары по обнаруженным скоплениям противника. В окрестностях населенных пунктов Писаревка и Глухов артиллерия ВС РФ осуществила прицельные обстрелы с использованием реактивных систем залпового огня, в результате чего было уничтожено значительное количество техники и личного состава ВСУ. Как сообщили в Минобороны, подбиты 10 танков, 19 броневиков, 33 автомобиля и множество артиллерийских орудий.

Купянское направление


Российские войска продвигаются широким фронтом от Лимана Первого по маршруту Голубовка-Петропавловка. В восточной части Купянска происходят интенсивные бои в промышленной зоне, площадь которой составляет около 500 гектаров. Для армии Украины потеря этой территории станет началом осады города, поэтому украинские силы оказывают ожесточённое сопротивление. На южном фланге Вооруженные силы России наступают от населенного пункта Первомайский к Копанкам и Зеленому Гаю.

Донецкое направление


Подразделения войск РФ слаженными действиями освободили от присутствия Вооруженных сил Украины населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. ВСУ фактически выбиты российскими войсками с позиций в населенном пункте Новодаровка. Российские военные стараются прорвать оборону ВСУ севернее Ровнополя, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ из Великой Новосёлки на Гуляйполе и выйти в район Времьевки.

Покровское направление


Российские военные оттеснили ВСУ из Новой Ильинки. Ожесточённые бои продолжаются в Солнцевке, ведется продвижение российских войск вдоль железной дороги южнее Вознесенки. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Григоровка. Также продолжается наступление вдоль железной дороги через Пустынку, Юрьевку и Петровку в направлении Покровска. На окраинах Желтого продолжаются атаки на упозиции боевиков ВСУ.

Кураховское направление


Российские военные вытеснили противника из Новой Ильинки, что дало возможность для продвижения в направлении Старых Терн. На севере российская армия ведёт бои в Солнцевке и прорывается от железной дороги к югу от Вознесенки.


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#вс рф
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#украина
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Боуз: Запад проиграет войну на Украине, как это было в Афганистане
17 ноября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/ Vladislav Stepanov

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X объявил, что действия военнослужащих запада приведут к повторению сценария завершения войны в Афганистане на Украине.
«Они говорили, что Титаник непотопляем. Они заявляли, что останутся в Афганистане «столько, сколько потребуется». Потребовалось 20 лет, три триллиона долларов, бесчисленное количество жизней, и они ушли в одночасье. С Украиной все будет иначе, да?» — отмечает ирландский журналист.

Чей Боуз сравнил 46-го президента США Джо Байдена, экс-генксека НАТО Йенса Столтенберга, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца со скрипачами на идущем ко дну «Титанике».

Ранее Чей Боуз объявил болезнь и последующая отставка генерала Вооружённых Сил Украины Дмитрия Марченко, который заявлял о крушении фронта, вряд ли являются случайны.

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«Массированный комбинированный удар»: Зеленский рассказал об атаке ВС РФ
Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по энергетике по всей Украине
17 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto.com/ru/allanswart

ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам на всей территории Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, по стране было запущено около 120 ракет и 90 дронов.
«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов, в частности, «Шахеды». Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: «Цирконы», «Искандеры», «Кинжалы». В общей сложности — около 120 ракет и 90 дронов», — сказал он.
Зеленский утверждает, что целью массированной атаки были объекты энергетики и признал поражение ряда из них. При этом он добавил, что часть Украины оказалась полностью обесточена, но «все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий».

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CNN: Российские войска доминируют на всех направлениях
CNN: Войска РФ имеют преимущество перед ВСУ на всех направлениях
17 ноября 2024, 12:16

Фото: istockphoto/Diy13

Российские военные имеют преимущество перед ВСУ на всех направлениях. Из-за этого Киев не имеет никакой возможности предпринять попытку контрнаступления.
Об этом сообщают обозреватели телеканала CNN. Отмечается, что российские войска сумели добиться преимущества в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины.

«Плохие новости продолжают поступать», — указывается в сообщении телеканала.

Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью CNN отметил, что инициатива в ходе боевых действий сейчас, без сомнения, принадлежит российским войскам, которые использовали достигнутые тактические преимущества и закрепляют их. Специалисты отмечают, что особо тяжёлая для ВСУ ситуация сложилась в районе Купянска.

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#новости
#всу
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Киев раскрыл детали «плана стойкости» Украины
Подоляк: «План стойкости» поднимет боевой дух граждан после победы Трампа
17 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/ Yaraslau Mikheyeu

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объявил, что «план стойкости», пообещавший представить глава киевского режима, призван поднять боевой дух граждан Украины после победы Дональда Трампа на выборах в США, проинформировала газета The Times.
«Это не план победы, представленный внешним партнерам, а план, представленный нашему обществу, — речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений», — обратил внимание Подоляк.

В данном плане речь идёт о защите Украины, ещё он охватывает «все самые болезненные вопросы, касающиеся устойчивости страны».

В материале газеты упоминалось, что украинское общество боится уменьшения объема военной поддержки со стороны западных государств после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов Америки. В связи с этим советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что украинское правительство будет наращивать производство вооружений. В будущем они хотят снизить зависимость от партнёров. Иные аспекты «плана стойкости» касаются культурного наследия Украины.

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Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ
17 ноября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Zeferli

Утром в воскресенье, 17 ноября, российские военные предприняли одну из самых масштабных атак на критически важные объекты Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что атака на критически важные объекты украинской инфраструктуры осуществлялась с применением ракет и беспилотников. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, атака ВС РФ стала ответом «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.

«Нам нужен мир с помощью силы, а не умиротворения», — написал Сибига.

В воскресенье, 17 ноября, российская армия нанесла серию ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Взрывы гремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны. При этом в Одессе было нарушено водоснабжение и пропал свет. В Кривом Роге прекратилась подача электроэнергии.

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Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Медведев: Зеленский пытается сохранить интерес США, торгуя доступом к ресурсам
17 ноября 2024, 11:26

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Политик объяснил, что «Вашингтон радостно инвестирует в украинский конфликт», поскольку заинтересован в запасах минерального сырья. По словам Медведева, по этой причине «наркоман Зеленский» пытается сохранить интерес Соединенных Штатов к войне, торгуя доступом к природным ресурсам.

Зампред Совбеза РФ добавил, что США «инвестируют» в конфликт также из-за того, что это выгодно Вашингтону для импорта своей продукции в государства Европейского союза.

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Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине
Ламбсдорф: время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало
17 ноября 2024, 11:10

Фото: istockphoto.com/ru/FabrikaCr

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф считает, что время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, на сегодняшний день «мы, к сожалению, все еще не находимся в той точке, где можно начинать дискуссию». Ламбсдорф заявил, что до окончания украинского противостояния Европа будет поддерживать Киев.

Посол подчеркнул, что не хочет начинать разговоры о том, должна ли быть организована демилитаризованная линия, линия соприкосновения или прекращения огня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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