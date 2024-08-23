Бойцы «Аида» уничтожили французский ЗРК Crotale за 8 млн евро дроном за 60 тысяч

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Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожили французский ЗРК Crotale стоимостью 8 миллионов евро при помощи обычного FPV-дрона за 60 тысяч рублей. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов. По его данным, ВСУ намеревались сбивать российские вертолеты этим зенитно-ракетным комплексом.
«Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей», — поделился Алаудинов.Подводя итог этому событию, командир «Ахмата» посоветовал французам поразмыслить о потерянных на производство ЗРК деньгах.
«Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду», — заявил он.Алаудинов также добавил, что за день бойцы ВС РФ уничтожили еще восемь единиц военной техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт.
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