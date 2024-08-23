Захочет ли Зеленский «удерживать» Курскую область? В Пентагоне обещали спросить

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с Киевом планы по удержанию захваченных территорий в Курской области. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, Остин собирается получить информацию о том, «намерены ли они удерживать» территории в Курской области, где ранее произошла вылазка украинских войск, передает РИА Новости.
6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено российскими войсками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу. Министерство обороны РФ 22 августа сообщило, что за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено российскими войсками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу. Министерство обороны РФ 22 августа сообщило, что за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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Елена Перлова