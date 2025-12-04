Бойцы «Азова»* по приказу пробежали через минное поле и погибли

04 декабря 2025, 07:34

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Украинские военные столкнулись с опасной ситуацией на минном поле. Пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Андрей Прытов рассказал о приказе, который заставил его пробежать через заминированную территорию. Об этом пишет ТАСС.





По словам боевика, расстояние от точки выгрузки до позиций составило около 10 км.





«Дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались», — сказал он.