Бойцы «Азова»* по приказу пробежали через минное поле и погибли
Украинские военные столкнулись с опасной ситуацией на минном поле. Пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Андрей Прытов рассказал о приказе, который заставил его пробежать через заминированную территорию. Об этом пишет ТАСС.
По словам боевика, расстояние от точки выгрузки до позиций составило около 10 км.
«Дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались», — сказал он.
Когда Прытов добрался до своей позиции, он увидел, что она полностью разрушена. Восстановительные работы проводили ночью, чтобы избежать атак российских БПЛА.
Солдат оказался в плену после наказания за помощь раненым. Бойцы российской армии эвакуировали мужчину в безопасное место, оказали медицинскую помощь и предложили чистую одежду.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.