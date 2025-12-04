ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские силы оставили свои позиции в районе села Надия в Луганской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его информации, это произошло из-за давления со стороны российской армии, действующей западнее Нововодяного. Марочко отметил, что наблюдается увеличение межпозиционного пространства, что может свидетельствовать о проблемах в рядах вооруженных формирований Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
