Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область
Губернатор Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Группа украинских беспилотников вторглась в Ростовскую область. Над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в Телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Атаке подверглись пять муниципалитетов. Российские военные перехватили воздушные цели в Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Кроме того, силы ПВО сбили украинские дроны в районе города Новошахтинск.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.
Ранее серия взрывов прогремела в Орле. Аналогичные сообщения поступали от жителей Ставропольского края. По словам главы региона Владимира Владимирова, беспилотники пытаются атаковать объекты в Невинномысске.