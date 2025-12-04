Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область

04 декабря 2025, 06:15

Губернатор Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Группа украинских беспилотников вторглась в Ростовскую область. Над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в Телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.





Атаке подверглись пять муниципалитетов. Российские военные перехватили воздушные цели в Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Кроме того, силы ПВО сбили украинские дроны в районе города Новошахтинск.



«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.