Командование ВСУ скрывает санитарные потери в Сумской области

Фото: iStock/Maryana Serdynska

В Сумской области украинские военные сталкиваются с серьезными проблемами из-за нехватки генераторов. Об этом пишет РИА Новости.



Медицинские подразделения ВСУ организовали стабилизационные пункты в частных домах, но отключения света затрудняют их работу.

По информации российских силовых структур, это приводит к значительным санитарным потерям. Командование не сообщает о реальной ситуации, что вызывает беспокойство среди экспертов и общественности.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

