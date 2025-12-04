Командование ВСУ скрывает санитарные потери в Сумской области
В Сумской области украинские военные сталкиваются с серьезными проблемами из-за нехватки генераторов. Об этом пишет РИА Новости.
Медицинские подразделения ВСУ организовали стабилизационные пункты в частных домах, но отключения света затрудняют их работу.
По информации российских силовых структур, это приводит к значительным санитарным потерям. Командование не сообщает о реальной ситуации, что вызывает беспокойство среди экспертов и общественности.
