Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в российский плен

Фото: iStock/Prostock-Studio
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в российский плен на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что они сдались в плен военным группировки войск «Центр» ВС РФ на авдеевском направлении.
Всего в плен сдались девять украинских военных из элитной бригады ВСУ. Они обратились к российским военнослужащим, после чего сложили оружие.
Ранее бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в этом году. В армии наблюдается дефицит оружия и личного состава.
Читайте также:
Подоляк рассказал о новой тактике ВС РФ, с которой не могут справиться ВСУ
Стало известно, начнут ли ВСУ новое контрнаступление
Обнародован приказ Сырского, где признаётся дезертирство солдат ВСУ
Всего в плен сдались девять украинских военных из элитной бригады ВСУ. Они обратились к российским военнослужащим, после чего сложили оружие.
Ранее бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в этом году. В армии наблюдается дефицит оружия и личного состава.
Читайте также:
Подоляк рассказал о новой тактике ВС РФ, с которой не могут справиться ВСУ
Стало известно, начнут ли ВСУ новое контрнаступление
Обнародован приказ Сырского, где признаётся дезертирство солдат ВСУ
Анастасия Чинкова