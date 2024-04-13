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Обнародован приказ Сырского, где признаётся дезертирство солдат ВСУ

РИА Новости опубликовало приказ Сырского, где признается дезертирство солдат ВСУ
13 апреля 2024, 12:16
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдаты ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести обстрелы. Об этом следует из приказа об укреплении дисциплины, подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.
Документ, датированный 4 апреля, имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно приказу, с начала конфликта украинские командиры, правоохранительные и государственный органы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности военнослужащих армии Украины.



В результате Сырским было поручено внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, которая позволит выявлять и предотвращать совершение украинскими военными уголовных преступлений.

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ВС РФ освободили Первомайское в ДНР
МО: на Авдеевском направлении ВС РФ освободили населенный пункт Первомайское
13 апреля 2024, 13:12

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что украинская армия потеряла до 235 ​солдат.

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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#минобороны рф
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ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске ракетами Storm Shadow
13 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/allanswart

Украинские войска ударили крылатыми ракетами Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что местные жители видели в небе две ракеты, которые летели на крайне низкой высоте. Затем прогремели взрывы, поднялся столб густого дыма.

По предварительным данным, одна из ракет ударила в районе луганского автовокзала. Вторая же попала в машиностроительный завод.

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#всу
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#лнр
#завод
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Эксперт Михайлов оценил сообщения об отправке лазерного оружия Украине
Военный эксперт Михайлов: Киев не получит лазерное оружие DragonFire
13 апреля 2024, 12:25

Фото: iStock/andriano_cz

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев, передает радиостанция «Говорит Москва».
Михайлов отметил, что спецоперация завершится раньше, чем Британия передаст Киеву данный вид оружия. По мнению эксперта, украинцы верят в «чудо-оружие», однако оно не поможет им исправить свое положение на линии боевого соприкосновения.

Михайлов заключил, что DragonFire является всего лишь разработкой, которая ранее не применялась в бою.

Напомним, британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Шэппс подчеркнул, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только через несколько лет, Лондон рассматривает возможность передать киевскому режиму ее прототипы раньше 2027 года.

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ВСУ атаковали автовокзал в Луганске
13 апреля 2024, 12:05

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали автовокзал в Луганске. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что было зафиксировано два прилёта.

Вероятно, удар был нанесён из РСЗО HIMARS. Сообщается о трёх пострадавших.

Местные жители сообщили, что видели две ракеты над Луганском, которые пролетели на крайне низкой высоте. После этого прозвучали взрывы. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, виден столб дыма, который появился сразу же после этих взрывов.

Официальное подтверждение обстрела пока не поступало.

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#ракетный удар
#автовокзал
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Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте
Сырский заявил, что ВС России добиваются тактического успеха
13 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/Tomas Ragina

Главкома ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. Об этом сообщает «Страна.ua».
Сырский подчеркнул, что ВС РФ наращивают усилия благодаря использованию новых подразделений на бронетехнике. Главком украинской армии отметил, что ситуация на Восточном фронте за последнее время существенно обострилась.

Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра. Продвижение российский войск идет вперед на четырех участках.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#всу
#вс рф
#спецоперация
#сво
#украина
#россия
#солдаты
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«До Днепра»: В ВСУ начали рассчитывать, какие территории потеряют в ближайшее время
Комбат ВСУ Куриленко заявил, что Украина может потерять территории до Днепра
13 апреля 2024, 11:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Без поддержки западных партнёров ВСУ могут потерять территории до реки Днепр, об этом заявил командир батальона специального назначения украинской армии Павел Куриленко в интервью для The Daily Telegraph.
«Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению. Она (линия фронта — ред.) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнерами», — считает Куриленко.

Он также описал, как выглядит ситуация с передачей оружия от западных партнёров Вооружённым силам Украины. По его словам, поставки идут медленно, оружие и боеприпасы заканчиваются быстрее, чем их успевают обновлять.

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#всу
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Британский генерал Бэрронс предрёк поражение Украины в 2024 году
Генерал Бэрронс: Украина может потерпеть поражение в 2024 году
13 апреля 2024, 11:10

Фото: iStock/JARAMA

Бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс указал на возможное поражение Украины в 2024 году. Об этом сообщает BBC.
Он подчеркнул, что в один момент киевские власти придут к осознанию невозможности победы. В этом случае украинским военным больше не будет смысла сражаться и умирать за то, что невозможно защитить.

В настоящее время украинская армия страдает от нехватки боеприпасов, личного состава и средств ПВО. Россия, в свою очередь, пользуется преимуществом пять к одному в артиллерии, боеприпасах и личном составе, подкреплённым использованием новейшей военной техники.

В заключение Бэрронс добавил, что летом ожидается крупное российское наступление, в результате которого ВС РФ вторгнуться в районы Украины, где ВСУ уже не смогут их остановить.

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Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру
13 апреля 2024, 10:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская армия стянула дополнительные силы к Часов Яру, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
По его словам, Вооружённые силы Украины стараются удержать один из ключевых районов в обороне Часов Яра.

Напомним, ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российской армии удалось прорвать оборону ВСУ на артёмовском направлении вблизи Часов Яра.

В мае 2023 года ВС РФ освободили Артёмовск, после чего долго вели ожесточённые бои за Авдеевку, которую также удалось освободить в феврале 2024 года. Сейчас российская армия борется за контроль над Часов Яром. После того, как ВСУ сбегут из него — ВС РФ смогут выйти на Славянск и Краматорск, освободив всю Донецкую область.

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#днр
#вс рф
#всу
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NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
13 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/Sinenkiy

В настоящее время Киев пытается укреплять свои позиции, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта. Об этом сообщает NBC.
Атаки ВС РФ и отсутствие помощи от Вашингтона ставят Украину и ее союзников перед «возможностью болезненного поражения». Тяжелое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения также признает украинский сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки ​солдат украинской армии.

По его словам, ​ситуация для ВСУ никак не ​изменилась. Положение украинских военнослужащих по-прежнему является катастрофическим.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
#солдат
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