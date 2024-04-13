Обнародован приказ Сырского, где признаётся дезертирство солдат ВСУ

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Солдаты ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести обстрелы. Об этом следует из приказа об укреплении дисциплины, подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.
Документ, датированный 4 апреля, имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно приказу, с начала конфликта украинские командиры, правоохранительные и государственный органы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности военнослужащих армии Украины.
В результате Сырским было поручено внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, которая позволит выявлять и предотвращать совершение украинскими военными уголовных преступлений.
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Согласно приказу, с начала конфликта украинские командиры, правоохранительные и государственный органы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности военнослужащих армии Украины.
В результате Сырским было поручено внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, которая позволит выявлять и предотвращать совершение украинскими военными уголовных преступлений.
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Анастасия Чинкова