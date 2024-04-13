Подоляк рассказал о новой тактике ВС РФ, с которой не могут справиться ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российские войска применяют новую тактику ударов по электростанциям на Украине, минуя установленные средства ПВО. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, ВС РФ могут использовать одновременно до 12 ракет, которые ударяют по объектам энергетики Украины, минуя растянутые ПВО.
Также он отметил, что на Украине ещё не закончились ракеты для ПВО, однако из запасы крайне малы. Эти снаряды необходимы для работы американских Patriot и немецких Iris-T.
Подоляк отметил, что система ПВО перегружена, неизвестно, получится ли сохранить её работоспособность. Особенно опасными являются российские гиперзвуковые баллистические ракеты, которые украинские войска никак не могут сбить.
Читайте также:
Обнародован приказ Сырского, где признаётся дезертирство солдат ВСУ
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
Стало известно, начнут ли ВСУ новое контрнаступление
Также он отметил, что на Украине ещё не закончились ракеты для ПВО, однако из запасы крайне малы. Эти снаряды необходимы для работы американских Patriot и немецких Iris-T.
Подоляк отметил, что система ПВО перегружена, неизвестно, получится ли сохранить её работоспособность. Особенно опасными являются российские гиперзвуковые баллистические ракеты, которые украинские войска никак не могут сбить.
Читайте также:
Обнародован приказ Сырского, где признаётся дезертирство солдат ВСУ
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
Стало известно, начнут ли ВСУ новое контрнаступление
Анастасия Чинкова