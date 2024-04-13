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Стало известно, начнут ли ВСУ новое контрнаступление

BI: ВС РФ доведут ВСУ до изнеможения и не позволят начать новое наступление
13 апреля 2024, 16:13
Фото: iStock/Three Spots

Фото: iStock/Three Spots

Российские войска истощают ВСУ, что может привести к их неспособности начать новое контрнаступление в 2025 году. Об этом пишет Business Insider.
ВС РФ оказывают давление на ВСУ, истощая их силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году для проведения нового контрнаступления. Теперь ожидается, что украинской армии не хватит для этого ресурсов, сообщил военный эксперт из Института изучения войны США Джордж Баррос.

Если российским военным удастся сохранить инициативу, то они будут совершать постоянные наступательные операции, которые доведут ВСУ до изнеможения.



Баррос отметил, что боевые действия приближаются к решающему моменту, а ситуация для Киева продолжает оставаться негативной.

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Число погибших после атаки ВСУ на Запорожскую область выросло до десяти
Балицкий: число погибших после атаки ВСУ на Токмак достигло десяти
13 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших при украинском обстреле города Токмак в Запорожской области достигло десяти. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка, в результате чего число погибших выросло до десяти.

Два местных жителя числятся пропавшими без вести. Поиски людей и разбор завалов продолжаются.

Также Балицкий рассказал о пострадавших. Среди них – годовалый ребёнок, который получил осколочные ранения.

Ранее глава региона сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек. Все они живы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Экс-замглавы Минобороны Украины довела жену военного до слез
Маляр в ответ на критику мобилизации довела жену военного ВСУ до слез
13 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез. Об этом сообщает телеканал «Первый».
Маляр сказала, что муж выступившей с заявлением Ирины Совсун «знал, на что шел». Так экс-замминистра обороны Украины отреагировала на слова Совсун о необходимости отдыха и демобилизации для солдат.

В процессе разговора Маляр регулярно перебивала женщину, и в итоге довела ее до слез. Ведущим эфира пришлось вмешаться в грубый монолог Маляр, требуя «уважения к супруге военнослужащего» от экс-замминистра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

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ВС РФ освободили Первомайское в ДНР
#всу
#солдат
#украина
#военные
#мобилизация
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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
Яшина: ВСУ атаковали дроном-камикадзе микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
13 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/NatureNow

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину.
В настоящее время данные о пострадавших не поступали. По словам Яшиной, за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике.

Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#спецоперация
#всу
#вс рф
#украина
#дрон
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Суд арестовал мужа с женой за мошенничество с выплатами погибшему участнику СВО
13 апреля 2024, 14:07

Фото: iStock/Zolnierek

Суд арестовал на два месяца жителя Приморья, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации. Об этом сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона.
Отмечается, что его жену отправили под домашний арест. По информации источника, преступная пара в июне прошлого года предложила 46-летнему знакомому, который жил в их дачном доме, где трудился разнорабочим, заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.

Мошенники знали, что у мужчины нет родственников, и уговорили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной, чтобы в случае смерти или ранения присвоить положенные родственникам деньги. Осенью, узнав о гибели разнорабочего, преступники открыли на имя «вдовы» банковский счет, к которому обеспечили доступ со своего смартфона. После обвиняемые отвезли «жену» погибшего в банк, где она сняла деньги и передала их фигурантам.

Сообщается, что ущерб превысил восемь миллионов рублей. Дело находится на контроле в прокуратуре.

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ВС РФ освободили Первомайское в ДНР
МО: на Авдеевском направлении ВС РФ освободили населенный пункт Первомайское
13 апреля 2024, 13:12

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что украинская армия потеряла до 235 солдат. В военном ведомстве назвали действия российской армии по освобождению населенного пункта «активными и самоотверженными».

Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске ракетами Storm Shadow
13 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/allanswart

Украинские войска ударили крылатыми ракетами Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что местные жители видели в небе две ракеты, которые летели на крайне низкой высоте. Затем прогремели взрывы, поднялся столб густого дыма.

По предварительным данным, одна из ракет ударила в районе луганского автовокзала. Вторая же попала в машиностроительный завод.

По словам Пасечника, в завод ударили сразу несколько ракет. Власти региона планировали в ближайшее время запустить на нём производство, но украинские войска своим ударом разрушили здания, поэтому реализовать этот план не удастся.

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#всу
#ракетный удар
#лнр
#завод
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Эксперт Михайлов оценил сообщения об отправке лазерного оружия Украине
Военный эксперт Михайлов: Киев не получит лазерное оружие DragonFire
13 апреля 2024, 12:25

Фото: iStock/andriano_cz

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев, передает радиостанция «Говорит Москва».
Михайлов отметил, что спецоперация завершится раньше, чем Британия передаст Киеву данный вид оружия. По мнению эксперта, украинцы верят в «чудо-оружие», однако оно не поможет им исправить свое положение на линии боевого соприкосновения.

Михайлов заключил, что DragonFire является всего лишь разработкой, которая ранее не применялась в бою.

Напомним, британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Шэппс подчеркнул, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только через несколько лет, Лондон рассматривает возможность передать киевскому режиму ее прототипы раньше 2027 года.

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#дело
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#великобритания
#спецоперация
#всу
#солдат
#украина
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Обнародован приказ Сырского, где признаётся дезертирство солдат ВСУ
РИА Новости опубликовало приказ Сырского, где признается дезертирство солдат ВСУ
13 апреля 2024, 12:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдаты ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести обстрелы. Об этом следует из приказа об укреплении дисциплины, подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.
Документ, датированный 4 апреля, имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно приказу, с начала конфликта украинские командиры, правоохранительные и государственный органы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности военнослужащих армии Украины.

В результате Сырским было поручено внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, которая позволит выявлять и предотвращать совершение украинскими военными уголовных преступлений.

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#всу
#александр сырский
#военные
#украина
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ВСУ атаковали автовокзал в Луганске
13 апреля 2024, 12:05

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали автовокзал в Луганске. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что было зафиксировано два прилёта.

Вероятно, удар был нанесён из РСЗО HIMARS. Сообщается о трёх пострадавших.

Местные жители сообщили, что видели две ракеты над Луганском, которые пролетели на крайне низкой высоте. После этого прозвучали взрывы. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, виден столб дыма, который появился сразу же после этих взрывов.

Официальное подтверждение обстрела пока не поступало.

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#всу
#лнр
#ракетный удар
#автовокзал
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