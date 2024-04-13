Стало известно, начнут ли ВСУ новое контрнаступление

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Российские войска истощают ВСУ, что может привести к их неспособности начать новое контрнаступление в 2025 году. Об этом пишет Business Insider.
ВС РФ оказывают давление на ВСУ, истощая их силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году для проведения нового контрнаступления. Теперь ожидается, что украинской армии не хватит для этого ресурсов, сообщил военный эксперт из Института изучения войны США Джордж Баррос.
Если российским военным удастся сохранить инициативу, то они будут совершать постоянные наступательные операции, которые доведут ВСУ до изнеможения.
Баррос отметил, что боевые действия приближаются к решающему моменту, а ситуация для Киева продолжает оставаться негативной.
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Если российским военным удастся сохранить инициативу, то они будут совершать постоянные наступательные операции, которые доведут ВСУ до изнеможения.
Баррос отметил, что боевые действия приближаются к решающему моменту, а ситуация для Киева продолжает оставаться негативной.
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Анастасия Чинкова