ВСУ живут в домах вместе с жителями Сум, чтобы избежать ударов российских сил
В Сумах и некоторых населенных пунктах Сумской области украинские военнослужащие размещаются в домах мирных жителей, пишет РИА Новости.
Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что таким образом боевики ВСУ пытаются избежать ударов со стороны российской армии.
По его словам, гражданское население не эвакуируется, и это создает опасную ситуацию. Он отметил, что украинские солдаты знают, что военные ВС РФ не будут атаковать жилые дома с мирными жителями. Это обстоятельство позволяет им использовать ситуацию в своих интересах.
«В самих Сумах гражданские с военными живут, перед Сумами агломерация — все гражданские с военными живут, то есть они делают все, чтобы мы не били по скоплениям военных, а для этого надо жить с гражданскими. Нам приходится выбирать другие цели для работы», — рассказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.