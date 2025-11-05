ВСУ живут в домах вместе с жителями Сум, чтобы избежать ударов российских сил

05 ноября 2025, 07:11

Фото: iStock/IherPhoto

В Сумах и некоторых населенных пунктах Сумской области украинские военнослужащие размещаются в домах мирных жителей, пишет РИА Новости.





Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что таким образом боевики ВСУ пытаются избежать ударов со стороны российской армии.



По его словам, гражданское население не эвакуируется, и это создает опасную ситуацию. Он отметил, что украинские солдаты знают, что военные ВС РФ не будут атаковать жилые дома с мирными жителями. Это обстоятельство позволяет им использовать ситуацию в своих интересах.





«В самих Сумах гражданские с военными живут, перед Сумами агломерация — все гражданские с военными живут, то есть они делают все, чтобы мы не били по скоплениям военных, а для этого надо жить с гражданскими. Нам приходится выбирать другие цели для работы», — рассказал он.