Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира
Губернатор Авдеев сообщил об атаке беспилотников на Владимирскую область
БПЛА ударили по энергетической инфраструктуре во Владимирской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По словам главы региона, ликвидация последствий атаки беспилотников начнется с наступлением светлого времени суток. Сведения о пострадавших и масштабах разрушений не поступали.
«Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме», — написал Авдеев.Ранее серия взрывов прогремела в Орле. Местные жители рассказали, что видели зарево в районе городской ТЭЦ и яркие вспышки в небе.