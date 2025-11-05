Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира

05 ноября 2025, 06:00

Губернатор Авдеев сообщил об атаке беспилотников на Владимирскую область

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

БПЛА ударили по энергетической инфраструктуре во Владимирской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.





На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По словам главы региона, ликвидация последствий атаки беспилотников начнется с наступлением светлого времени суток. Сведения о пострадавших и масштабах разрушений не поступали.



«Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме», — написал Авдеев.