Трамп хочет создать «фонд победы» для Украины с помощью пошлин против Китая

16 октября 2025, 14:05

Telegraph: Трамп хочет создать фонд победы для Киева с помощью пошлин против КНР

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп разрабатывает «фонд победы» для Украины, который планируется финансировать за счёт новых пошлин на импорт из Китая. Об этом пишет The Telegraph.