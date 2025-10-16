Трамп хочет создать «фонд победы» для Украины с помощью пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп разрабатывает «фонд победы» для Украины, который планируется финансировать за счёт новых пошлин на импорт из Китая. Об этом пишет The Telegraph.
По информации газеты, американский лидер поручил министру финансов Скотту Бессенту представить этот план европейским партнёрам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу.
Инициатива предусматривает введение 500‑процентной пошлины на китайский импорт, а вырученные средства намереваются направить на закупки оружия для украинских сил.
Издание отмечает, что цель — усилить экономическое давление на президента России Владимира Путина, чья военная машина, по версии авторов плана, зависит от китайской поддержки, чтобы побудить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.
Ранее Трамп вновь призывал Путина прекратить боевые действия и предупредил о новых мерах давления в случае отказа от мира. Он также заявил, что на этой неделе обсудит с главой киевского режима предстоящее наступление и возможную поставку ракет Tomahawk.
