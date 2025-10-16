Путин указал на последствия отказа ЕС от энергоносителей России

16 октября 2025, 14:52

Последствия отказа ЕС от энергоносителей России уже сказались на его экономике

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин заявил, что отказ многих европейских стран от российских энергоносителей под политическим давлением уже сказывается на экономике Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.





На форуме «Российская энергетическая неделя» он отметил, что такие меры приводят к снижению объёмов промышленного производства, росту цен из‑за более дорогих заграничных нефти и газа и ухудшению конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом.





«Уже отмечал, к чему ведет такой отказ для самих западных государств и для их экономического производственного потенциала», — сказал Путин.

