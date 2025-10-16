Бойцы ВС РФ рассказали о загадочном исчезновении солдат ВСУ в Сумской области
Aif.ru: Боевики ВСУ бесследно исчезают из села Садки в Сумской области
Солдаты ВСУ бесследно исчезли в районе села Садки в Сумской области. Об этом заявили бойцы группировки войск ВС РФ «Север».
По их словам, которые приводит aif.ru, подобное там ранее уже происходило. Этот населенный пункт даже прозвали «черной дырой» для украинских войск. При этом он находится под контролем Киева.
«Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки Сумской области продолжают пропадать без вести», — сказал один из собеседников издания.Журналисты предполагают, что за происходящим скрывается дезертирство военных. Еще одним возможным объяснением служат внутренние конфликты подразделений, переходящие в перестрелки.
Ранее сообщалось, что вражеское командование собирается бросить насильно мобилизованных и заключенных на штурм в Сумской области.