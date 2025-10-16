16 октября 2025, 13:45

Aif.ru: Боевики ВСУ бесследно исчезают из села Садки в Сумской области

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Солдаты ВСУ бесследно исчезли в районе села Садки в Сумской области. Об этом заявили бойцы группировки войск ВС РФ «Север».





По их словам, которые приводит aif.ru, подобное там ранее уже происходило. Этот населенный пункт даже прозвали «черной дырой» для украинских войск. При этом он находится под контролем Киева.

«Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки Сумской области продолжают пропадать без вести», — сказал один из собеседников издания.