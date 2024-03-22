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Солдаты элитных подразделений Вооружённых сил Украины возложили на Зеленского вину за предстоящие неудачи в ходе боевых действий. Также они предрекают неминуемую катастрофу на фронте.
Другой боец предупреждает, что украинские войска находятся «на краю пропасти». В переговорах между собой украинские военные не исключают силовой захват Верховной рады и создание политической партии с военным крылом. Они предупреждают, что Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский доведут армию и страну до катастрофы, отмечая, что среди перечисленных нет ни одного украинца.
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