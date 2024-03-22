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Бойцы элитных частей ВСУ обвинили Зеленского в грядущих военных неудачах

22 марта 2024, 09:13
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Солдаты элитных подразделений Вооружённых сил Украины возложили на Зеленского вину за предстоящие неудачи в ходе боевых действий. Также они предрекают неминуемую катастрофу на фронте.

Российские специалисты получили доступ к телеграм-каналу ParaBelum, в котором общаются бойцы некоторых элитных украинских подразделений, передаёт РИА Новости. Один из участников чата возмущается увольнением «самых адекватных» командиров и отправкой в отставку тех, «у кого голова на плечах».

Другой боец предупреждает, что украинские войска находятся «на краю пропасти». В переговорах между собой украинские военные не исключают силовой захват Верховной рады и создание политической партии с военным крылом. Они предупреждают, что Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский доведут армию и страну до катастрофы, отмечая, что среди перечисленных нет ни одного украинца.

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#военные
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Зеленский назвал «позорным» уровень обеспечения ВСУ боеприпасами
Зеленский: Европа может сделать больше, важно доказать это сейчас
22 марта 2024, 10:05

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ, пишет Tagesschau.
«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал украинский лидер.

Ранее Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Сырский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Главком обратил внимание НАТО на необходимость поставок Киеву средств ПВО, потому что именно они помогают отразить атаки, а также артиллерийских снарядов, отсутствие которых не позволяет поддерживать необходимую интенсивность огня.

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#владимир зеленский
#всу
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Рогов: Два взрыва прозвучало на Днепровской ГЭС в Запорожье
22 марта 2024, 09:56

Фото: iStock/Leonid Ikan

Два взрыва прозвучали утром на ДнепроГЭС в украинском Запорожье. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как уточнил Рогов, первый взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй — на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала.

В настоящее время ДнепроГЭС, как объект генерации электроэнергии, полностью выведена из строя. Это крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена еще в советское время.


Украинская энергетическая система в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас обеспечение станции энергией осуществляет резервная линия, «Ферросплавная». Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов и областей.

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#энергетика
#запорожская аэс
#днепровская гэс
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В Минэнерго Украины сообщили о масштабных повреждениях объектов энергетики
Галущенко: РФ нанесла масштабные удары по объектам энергетики Украины 22 марта
22 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Diy1

Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Ранее подобная атака на объекты украинской энергетической инфраструктуры была предпринята в октябре 2022 года. По данным Галущенко, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС», — заявил министр энергетики Украины.

Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Есть информация о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас вместо нее работает резервная линия «Ферросплавная» классом напряжения 330 кВ, контролируемая Украиной.

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#киев
#украина
#запорожская аэс
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Подполье: ВС РФ нанесли удар по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове
22 марта 2024, 09:26

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, на предприятии производят танковые двигатели, а также проводят ремонтные работы по восстановлению боевых машин ВСУ.

Кроме того, были повреждены две ТЭЦ.

Российские войска наносят удары по военным объектам Украины или объектам энергоструктуры. Власти Украины признали, что за последнее время минувшей ночью был нанесен мощнейший удар. Минобороны РФ информацию о массированной атаке не комментировало.

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#сво
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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»
22 марта 2024, 09:06

Фото: iStock/Tomas Ragina

Высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отключилась утром в пятницу 22 марта. Об этом сообщает официальный канал Запорожской АЭС в телеграм.
Сейчас обеспечение станции энергией обеспечивает линия «Ферросплавная» классом напряжения 330 кВ. Это единственная резервная линия электроснабжения Запорожской АЭС, контролируемая Украиной.

В феврале текущего года на ней произведен ремонт, сейчас линия работает в штатном режиме. Угроз нарушений пределов безопасности нет, радиационный фон остается стабильным и не превышает уровня допустимых значений. В нескольких районах Днепра отключено электричество.

Утром 22 марта воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Есть информация о повреждении объектов критической инфраструктуры.

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#украина
#запорожская область
#запорожская аэс
#отключение
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«Становиться мясом»: элитные подразделения ВСУ рассказали, в чем виноват Зеленский
Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущих неудачах в зоне СВО
22 марта 2024, 09:04

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Бойцы элитных подразделений ВСУ обвинили президента Украины Владимира Зеленского и командование армией в том, что на линии фронта Украину ждет большая «катастрофа», об этом пишет издание РИА Новости.
Военнослужащие ВСУ заявили, что каждому бойцу стоит подумать о том, какое место ой займет в неминуемой «катастрофе» и хочет ли он становиться «мясом».

Кроме Зеленского, солдаты ВСУ выразили недовольство главнокомандующим армией Сырским.

Причиной возмущений стало то, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов,, окопов, снарядов, в также адекватных тактических генералов.

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#солдаты
#всу
#минобороны
#рф
#сво
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Рогов рассказал, какие действия ВС РФ вынудили иностранных наемников бежать из Украины
Рогов: действия ВС России в зоне СВО отрезвили иностранных наемников в рядах ВСУ
22 марта 2024, 08:50

Фото: iStock/zabelin

Российские бойцы заставили иностранных наемников массово покидать Украину, сообщил изданию РИА Новости, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, наемники охотно принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ, пока не начали «получать по заслугам».

Рогов сообщил, что после серии ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных бойцов, их боевой пыл был поубавлен, и они, не желая погибать за режим Владимира Зеленского, покидают территорию Украины.

Прежде Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино.

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#владимир рогов
#наемники
#сво
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Объекты критической инфраструктуры повреждены в украинском Кривом Роге
22 марта 2024, 08:46

Фото: iStock/Zeferli

В результате взрывов, произошедших в Кривом Роге Днепропетровской области Украины утром 22 марта, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом написал в своем телеграм-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.
По словам главы, в городе введены графики аварийных отключений электроэнергии. Пока ряд объектов городской инфраструктуры, например больницы, будет переведен в режим работы от генераторов.

Степень повреждений и количество объектов Вилкул не уточнил, однако рекомендовал жителям запастись водой и зарядить электронные устройства Powerbank для своих мобильных телефонов. Глава призвал жителей во время тревоги быть в укрытиях и не рисковать своей жизнью, а также запретил снимать и выкладывать в интернет моменты взрывов или работу украинских ПВО.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в своем Telegram-канале.

Утром 22 марта воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом ​Роге.

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#украина
#опасность
#воздушная тревога
#кривой рог
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Минобороны: Авиация РФ поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
22 марта 2024, 08:43

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российские сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по скоплению живой силы и техники противника на Южнодонецком направлении. Фугасной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) был поражён опорный пункт ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Отмечается, что за счёт того, что использовались бомбы с УМПК удалось нанести точные удары по целям, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны противника. После получения подтверждения разведки об уничтожении целей самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования, указано в сообщении.

Армейская и тактическая авиация ВКС России в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению и прикрытию с воздуха колонн, уничтожению бронетехники и живой силы противника, доставке военных грузов, переброске десанта и авиационной поддержке частей, выполняющих боевые задачи.

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