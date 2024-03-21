ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки в Донбассе

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Украинские военнослужащие ушли с позиций в центре Новомихайловки под Угледаром. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.
11 марта Минобороны России передовало, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России основались на более выгодных позициях на донецком направлении. Как говорилось, солдаты России нанесли поражение 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированным бригадам ВСУ. Кроме того, было отражено нападение бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады возле Новомихайловки.
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Дана Игумнова