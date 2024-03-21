Генерал ВСУ усомнился в эффективности новой волны мобилизации на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся переломить ход конфликта. Такое мнение озвучил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
Он вырезал сомнения в возможностях украинского лидера, указав, что новая волна мобилизации существенно не изменит ситуацию. По мнению Кривоноса, ключевым фактором для ведения боевых действий является способность страны обеспечивать армию ресурсами, но Зеленский и его команда не справляется с этой задачей.
Отметим, что украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.
Ранее сообщалось, что Киев откажется от списка «спонсоров войны» из-за обращения стран-партнеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины — мы не знаем, кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации — мы не знаем», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Киев откажется от списка «спонсоров войны» из-за обращения стран-партнеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак