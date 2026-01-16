Бойцы ФСБ уничтожили бронемашины с десантом ВСУ на Константиновском направлении
Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России совместно с 4-й ОМСБР Южного военного округа провели успешную операцию на константиновском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
В результате действий российских сил уничтожили две боевые бронированные машины «Козак», которые перевозили десант ВСУ.
В пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что бойцы ведут активную борьбу с диверсионными группами украинских боевиков. Во время операции также ликвидировали операторов беспилотных летательных аппаратов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: