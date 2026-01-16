Достижения.рф

Российские военные за сутки уничтожили 17 объектов ВСУ в ДНР

Фото: iStock/Evgeny555

Войска беспилотных систем ВС РФ нанесли серию ударов по опорным пунктам и блиндажам ВСУ. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Южной» Вадим Астафьев.



По его словам, за сутки на краматорском, константиновском и славянском направлениях удалось уничтожить четыре пункта временной дислокации, 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с украинскими военнослужащими

Также к зоне ответственности группировки Астафьева российские бойцы ликвидировали 13 беспилотников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.

Александр Огарёв

