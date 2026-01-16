Российские военные за сутки уничтожили 17 объектов ВСУ в ДНР

16 января 2026, 06:48

Фото: iStock/Evgeny555

Войска беспилотных систем ВС РФ нанесли серию ударов по опорным пунктам и блиндажам ВСУ. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Южной» Вадим Астафьев.