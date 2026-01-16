Российские военные за сутки уничтожили 17 объектов ВСУ в ДНР
Войска беспилотных систем ВС РФ нанесли серию ударов по опорным пунктам и блиндажам ВСУ. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Южной» Вадим Астафьев.
По его словам, за сутки на краматорском, константиновском и славянском направлениях удалось уничтожить четыре пункта временной дислокации, 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с украинскими военнослужащими
Также к зоне ответственности группировки Астафьева российские бойцы ликвидировали 13 беспилотников.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
