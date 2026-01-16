ВСУ дистанционно минируют Харьковскую область «Вампирами»
Украинские военные применяют дроны «Вампир» для дистанционного минирования местности в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Эта мера направлена на сдерживание наступления российских войск.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что войска беспилотных систем ВС РФ нанесли серию ударов по опорным пунктам и блиндажам ВСУ.
