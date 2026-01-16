Достижения.рф

ВСУ дистанционно минируют Харьковскую область «Вампирами»

Фото: iStock/Dragon Claws

Украинские военные применяют дроны «Вампир» для дистанционного минирования местности в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.



Эта мера направлена на сдерживание наступления российских войск.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что войска беспилотных систем ВС РФ нанесли серию ударов по опорным пунктам и блиндажам ВСУ.

Дарья Осипова

