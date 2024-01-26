Бойцы группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

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Бойцы группировки «Центр» призывают украинских военных сдаваться в плен на Краснолиманском направлении с помощью звуковещательной станции. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что для этих целей на линии боевого соприкосновения работают экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80. Они сообщают противнику основные аспекты международного гуманитарного права, а также напоминают им, что украинское руководство намерено продолжать боевые действия до последнего украинца. Дальность вещания составляет порядка 6 км.
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