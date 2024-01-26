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Бойцы группировки «Центр» призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

26 января 2024, 08:45
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы группировки «Центр» призывают украинских военных сдаваться в плен на Краснолиманском направлении с помощью звуковещательной станции. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что для этих целей на линии боевого соприкосновения работают экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортера БТР-80. Они сообщают противнику основные аспекты международного гуманитарного права, а также напоминают им, что украинское руководство намерено продолжать боевые действия до последнего украинца. Дальность вещания составляет порядка 6 км.


В командовании группировки «Центр» пояснили, что такое оповещение является частью информационной работы. Именно благодаря этому возможно повлиять на уровень морального состояния бойцов ВСУ, которые были обмануты своими командирами и брошены на передовых позициях.

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Потерявший ногу офицер ВСУ рассказал, что Украина бросает своих раненых солдат
Офицер ВСУ Мельник: Украина мало заботится о раненых солдатах
26 января 2024, 08:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина бросает своих раненых на произвол судьбы, и не платит им деньги. Такое заявление сделал бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник.
Он лично знаком системой выплат по ранению на Украине, так как потерял ногу при неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году.

«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают», — рассказал Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

Он добавил, что пенсии по ранению не хватает для нормальной жизни. При этом Мельник отметил, что еще ни разу не видел и не слышал о нормальной помощи раненым бойцам ВСУ. По словам старшего лейтенанта, украинское руководство на определенном этапе бросает своих военных.

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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда
25 января 2024, 23:42

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные около 22:00 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении отмечается, что обстрел был зафиксирован со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 22:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район), где были выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров с кассетным воздействием.

Кроме того, в 20:40 Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Горловке, выпустив два снаряда из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров, известных как «натовская» артиллерия.

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#обстрел
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Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир»
МО РФ: Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО RM-70 «Вампир»
25 января 2024, 22:46

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В небе над белгородской область система противовоздушной обороны сбила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом заявили в Минобороны России.
«Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - рассказали в ведомстве.

Таким образом, в небе над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, воздушные цели были перехвачены над селом Красный Куток. Он уточнил, что, предварительно, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом. Погибла женщина.

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Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ
25 января 2024, 21:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения украинских войск. Об этом Макгрегор сообщил в интервью Judging Freedom.
Экс-советник отметил, что такие маневры не станут чем-то новым, так как Львов и раньше был столицей западной Украины. По мнению Макгрегора, в этом заключается смысл, рассматривая возможное приближение ВС РФк Киеву после окончания конфликта.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника.

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Оператор дрона ВСУ сбросил боеприпас на женщину в Белгородской области
Женщина погибла при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области
25 января 2024, 21:11

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом. Погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что женщина погибла не при обстреле. Оператор дрона целенаправленно сбросил боеприпас на мирного дом жителя для того, чтобы просто убить. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Накануне губернатор Брянской области также заявлял об атке украинских дронов на регион. К тому моменту было сбито уже два беспилотника. По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет никаких разрушений на земле.

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Эксперт Меркурис: ВС РФ вывели из строя часть систем ПВО Patriot на Украине
25 января 2024, 19:56

Фото: iStock/Ales_Utovko

Удары армии России вывели из стоя часть украинский системы противовоздушной обороны Patriot на Украине. Об этом заявил заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Получаемая информация позволяет предложить, что эти системы ПВО не очень хорошо работают, поскольку русские явно занимаются истощением и сокращением их численности за счет охоты на пусковые установки и последующего их уничтожения», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он уточнил, что основная часть украинской ПВО приходится на Киев и область. Именно там установлены многие, а может и все, комплексы Patriot. По словам Меркуриуса, армия России вынуждают ВСУ массово использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными мог быть сбить зенитно-ракетной системой Patriot. По предварительным данным, ракета была запущена в сторону аэропорта Белгорода, где в тот момент как раз садился самолет. При этом стрельбовой радар ЗРК, который наводит на цель, был выключен, и ракета действовала автономно.

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Киев готов продолжать обмен пленными с РФ
25 января 2024, 19:25

Фото: iStock/Olena_Z

В военной разведке Украины сообщили, что Киев готов продолжать обмен пленными с РФ после того, как Вооружённые силы Украины сбили военном самолёте Ил-76.
Борт потерпел крушение в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. В самолете находились 65 украинских военнослужащих, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Все погибли.

По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле. Сообщается, что РФ ожидает от украинской стороны образцы ДНК всех бойцов ВСУ, находившихся на борту, чтобы идентифицировать тела. РФ также ожидает, что Киев самостоятельно организует транспортировку тел своих погибших солдат на Родину.

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#всу
#сво
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Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе
Военный с позывным Бабай рассказал, как увернулся от летевшего под ноги дрона
25 января 2024, 19:07

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Мобилизованный в Челябинске боец Южной группировки войск с позывным «Бабай» рассказал в беседе с РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под ноги.
По словам военного, уворачиваться пришлось от четвертого по счету FPV-дрона, который пытался атаковать группу российской армии во время штурма позиций противника, три других дрона «Бабай» смог подстрелить из своего оружия. Солдат рассказал, что он также попал в четвертый дрон, тот начал падать, ударился об землю и разорвался.

Отмечается, что боец «Бабай» продемонстрировал военным подразделения, что можно успеть увернуться от дрона, и тем самым сохранить себе жизнь.

Ранее боец ВС России с позывным Лева рассказал, что в ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные.

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Погибших на борту Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле
25 января 2024, 18:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Погибших в разбившемся военном самолёте Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера Вооружённые силы Украины сбили военном самолёте Ил-76, который потерпел крушение в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. На борту самолёта находились 65 украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.

По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле.

При этом, отмечается, что Россия ждёт от украинской стороны образцы ДНК всех ВСУ, которые находились на борту, чтобы идентифицировать тела. РФ также ожидает, что Киев самостоятельно организует транспортировку тел своих погибших солдат на Родину.

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