«Зашли в тупик»: В Германии заявили о тяжёлой ситуации на полях СВО

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Ситуация на полях специальной военной операции зашла в тупик, линия боевого соприкосновения остаётся на одном месте, с таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью для Bild.
«Фактически, ситуация зашла в тупик. Нет никаких продвижений с обеих сторон. Но украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны», — заявил Писториус.
По мнению главы оборонного ведомства Германии, ситуация для Вооружённых сил Украины не так плоха, как об этом принято говорить в средствах массовой информации. Однако, подчеркнул Писториус, на точность своих прогнозов он претендует.
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Евгения Парфентьева