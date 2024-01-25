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«Зашли в тупик»: В Германии заявили о тяжёлой ситуации на полях СВО

Писториус: Ситуация на полях спецоперации зашла в тупик
25 января 2024, 17:13
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация на полях специальной военной операции зашла в тупик, линия боевого соприкосновения остаётся на одном месте, с таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью для Bild.
«Фактически, ситуация зашла в тупик. Нет никаких продвижений с обеих сторон. Но украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны», — заявил Писториус.

По мнению главы оборонного ведомства Германии, ситуация для Вооружённых сил Украины не так плоха, как об этом принято говорить в средствах массовой информации. Однако, подчеркнул Писториус, на точность своих прогнозов он претендует.


Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска проводят активные наступательные действия на Купянском направлении в Харьковской области.

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Российские венные улучшили положение на Донецком направлении
МО: на Донецком направлении отразили 3 атаки ВСУ, противник потерял 310 солдат
25 января 2024, 17:15

Фото: istockphoto/JARAMA

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. Им удалось улучшить свои позиции, сообщает Минобороны.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — сообщает сводка министерства.
ВС РФ отбили три атаки в районе Клещеевки и нанесли удар по позициям 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным. Противник потерял 310 военнослужащих, 4 танка, 4 броневика, а также лишился 7 автомобилей.

Во время контрбатарейной борьбы нанесли удары по американской боевой машине РСЗО М270, артсистеме М777, самоходной артустановке «Акация», орудию Д-20, самоходной артустановке «Гвоздика», двум гаубицам Д-30 и по двум складам с боеприпасами.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой». Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника. По мнению генерала, на определенных участках российским военным играет на руку то, что ВСУ недостаточно хорошо укрепляют свои позиции.

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#всу
#украина
#сво
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«Бандеровская тактика»: Рогов рассказал, что ВСУ оборудуют подземные схроны
Рогов: ВСУ приступили к оборудованию подземных схронов
25 января 2024, 16:29

Фото: iStock/Michele Ursi

В Запорожской области Вооружённые силы Украины приступили к оборудованию подземных схронов, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием», — рассказал Рогов.

Помимо этого, Рогов заявил, что украинские войска также сооружают складские и штабные помещения, которые находятся в удалённости от трёх до двадцати километров от нынешней линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия активно проводит наступательные действия на Купянском направлении.

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#сво
#запорожская область
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Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении
25 января 2024, 15:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой».
Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника. По мнению генерала, на определенных участках российским военным играет на руку то, что ВСУ недостаточно хорошо укрепляют свои позиции.

Он добавил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.

Ранее боец ВС России с позывным Лева рассказал, что в ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные.

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#заявление
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#вс рф
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#россия
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Военный эксперт Сивков оценил эффективность «куполов безопасности»
25 января 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать над всеми важными промышленными и стратегическими объектами в России «купола безопасности» для защиты от атак БПЛА. С просьбой рассмотреть такую возможность и оценить затраты, необходимые для создания куполов, депутат обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Заместитель президента РАРАН, военный эксперт Константин Сивков в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением на этот счёт. По словам специалиста, о подобных «куполах безопасности» речь зашла не в первый раз.

«Это один из подходов. Для обороны каждого конкретного объекта «купол» надёжен», — уверен Сивков.

Однако для того, что полностью защитить российские стратегические объекты от атак вражеских беспилотников, потребуются дополнительные силы, заключил военный эксперт.

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Franceinfo: ВСУ могли сбить Ил-76 из ЗРК Patriot

Политолог Марков: Украинцы сбили Ил-76, чтобы солдаты не сдавались в плен

Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ
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СМИ раскрыли, каким оружием ВСУ сбили Ил-76
Franceinfo: ВСУ могли сбить Ил-76 из ЗРК Patriot
25 января 2024, 14:34

Фото: iStock/3D_generator

ВСУ использовали американский ЗРК Patriot для удара по российскому военно-транспортному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские пленные. Такое предположение сделала радиостанция Franceinfo, ссылаясь на французский военный источник.
«Самолет Ил-76 был поражен из имеющегося в распоряжении украинской армии ЗРК Patriot американского производства», - говорится в статье.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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Политолог Марков: Украинцы сбили Ил-76, чтобы солдаты не сдавались в плен
Сергей Марков назвал две возможные причины катастрофы Ил-76
25 января 2024, 14:27

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал крушение самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными. В разговоре с журналистами он назвал произошедшее чудовищным. Песков напомнил, что пленные солдаты вернулись бы домой буквально через сутки, если бы самолёт не сбила украинская ракета.
Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» назвал две возможные причины трагедии. По первой версии, информация о летящем с пленными самолёте просто не дошла до украинских систем ПВО. Однако по другой — самолёт был сбит специально, чтобы украинские военнослужащие перестали сдаваться в плен.

«Сейчас всё больше и больше украинских солдат сдаются в плен. Связано это с большими неудачами украинской армии. Идут очень сильные обстрелы со стороны российской армии, угроза очень серьезна. И никаких надежд на победу у них нет. Кроме того, средний возраст украинского солдата, по подсчетам американцев, 43 года. По большей части это отцы семейств, которые больше думают о том, как вернуться к своим детям, а не от том, как отдать жизнь за Зеленского и американцев. Вот, чтобы украинцы не сдавались в плен, их убивают украинские власти», — объяснил Марков.
Самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, сбит накануне в Белгородской области недалеко от села Яблоново. Погиб весь экипаж, 65 пленных и трое российских сопровождающих. В Минобороны России назвали произошедшее терактом Киевского режима.

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#самолет
#минобороны рф
#пво
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Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ
25 января 2024, 12:31

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные. Об этом сообщил заместитель командира взвода, боец ВС России с позывным Лева, интервью опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам солдата, офицер украинских войск не ожидал увидеть русских военнослужащих, которых он воспринял как своих людей, вышедших из повиновения. После того, как он все осознал, то стал кричать и хвататься за пистолет.

Российские военные взяли его в плен, а также провели разведку боем направления, откуда пришел командир ВСУ. Эти действия позволило взводу успешно захватить выявленный опорный пункт противника.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и мнимые «демократические ценности».

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#пистолет
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На Украине признали, что не готовы разместить западные F-16
Игнат: На Украине отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания F-16
25 января 2024, 11:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада».
Игнат отметил, что передать истребители только ради того, чтобы они находились на украинской территории, но при этом не применялись, не является подходящим вариантом. По его словам, на данный момент отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания истребителей, к тому же пилоты не обладают достаточными навыками для полета на F-16.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ​отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом. По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно.

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#россия
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#украина
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В конгрессе США сделали заявление о дальнейшей помощи Киеву
Конгрессмен Рой: Украина больше не получит денег от США
25 января 2024, 10:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина больше не получит денег от США. Об этом сообщает Welt.
Рой отметил, что пока администрация американского лидера Джо Байдена не предпримет никаких действий, которые помогут остановить приток беженцев и защитить границу с США, «Киеву не дадут ни единого доллара». По его словам, множество американцев не понимают цель, ради которой осуществляется помощь Украине.

Конгрессмен добавил, что на самом деле страны Европы должны вкладывать больше средств, а не предъявлять требования Штатам.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза.

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