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В военной разведке Украины сообщили, что Киев готов продолжать обмен пленными с РФ после того, как Вооружённые силы Украины сбили военном самолёте Ил-76.
По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле. Сообщается, что РФ ожидает от украинской стороны образцы ДНК всех бойцов ВСУ, находившихся на борту, чтобы идентифицировать тела. РФ также ожидает, что Киев самостоятельно организует транспортировку тел своих погибших солдат на Родину.
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