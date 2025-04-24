Раскрыты последствия для боеспособности ВС РФ после ЧП на военном складе под Владимиром

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Потеря военного склада в Киржачском районе Владимирской области, где 22 апреля произошел пожар, не повлияет на боеспособность ВС РФ, допустил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В беседе с NEWS.ru он предложил, что случившееся во вторник ЧП скорее отразится на мобилизационных запасах, чем на снабжении фронта. Возможно, кто-то не получит пары снарядов, не более, добавил Онуфриенко.
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«Дело в том, что армия имеет в своем резерве стратегические людские ресурсы, то есть порядка 200 тысяч солдат, которые могут быть направлены на линию фронта, но пока остаются в тылу. И, естественно, они находятся в тылу вместе с техникой и боеприпасами. Вот им запас восполнят. Но чтобы сегодня такое ЧП сказалось на линии фронта — безусловно, нет», — считает военный эксперт.Минобороны России не комментировало эту информацию.
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Данил Пономарев