Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России

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Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили одиннадцать украинских беспилотника над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что вражеские цели были обезврежены над Крымом, Белгородской и Брянской областями. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.
Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов сообщил, что Москва не будет сбивать дроны НАТО, которые курсируют рядом с границами Крыма, так как ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов сообщил, что Москва не будет сбивать дроны НАТО, которые курсируют рядом с границами Крыма, так как ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова