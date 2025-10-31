Бойцы группировки «Запад» прокладывают связь при помощи дронов
Бойцы 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» внедряют новые технологии для обеспечения связи у линии фронта. Об этом пишет РИА Новости.
Связист с позывным «Пчёла» поделился информацией о применении FPV-дронов для прокладки оптоволокна на сложных участках. По словам военного, использование дронов позволяет избежать рисков для жизни солдат. Вместо того чтобы отправлять людей в опасные зоны, дрон доставляет оптику в труднодоступные места. Это особенно актуально в условиях, где проезд техники затруднён.
На полигоне провели испытания, которые подтвердили эффективность нового подхода. Дрон успешно справился с задачей, доставляя оптоволокно на большие расстояния. После приземления солдаты берут материал и продолжают работу. Такой метод экономит время и защищает жизни военнослужащих.
